Smartphone độ bền quân đội, cấu hình tốt, pin 8.000mAh, giá từ 10,5 triệu đồng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Oppo F35 Series là camera trước 50MP với góc nhìn siêu rộng 100 độ. Cả Oppo F35 5G và F35 Pro 5G đều sử dụng cảm biến 1/2,88 inch, khẩu độ f/2.1 và hỗ trợ tự động lấy nét, kết hợp góc nhìn 0,6x để mở rộng khung hình khi chụp ảnh nhóm.

Oppo F35 5G.

Đồng thời, Oppo cũng tích hợp tính năng tự động chuyển đổi góc rộng bằng AI, cho phép camera nhận diện bố cục và điều chỉnh khung hình phù hợp khi có nhiều người xuất hiện. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với những người thường xuyên chụp ảnh tập thể, selfie nhóm hoặc quay video trong không gian hẹp.

Trên Oppo F35 Pro 5G, hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP kích thước 1/2 inch, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ tự động lấy nét và chống rung quang học OIS, kết hợp camera góc siêu rộng 8MP. Thiết bị được tích hợp công nghệ xử lý ảnh Natural Tone 2.0, chế độ Chân dung với khả năng phân tách chủ thể được cải thiện cùng đèn flash kép phía sau có độ sáng cao.

F35 Pro 5G hỗ trợ quay video 4K bằng cả camera trước và camera sau, đồng thời có các chế độ quay video siêu ổn định và góc nhìn kép. Oppo cũng bổ sung những công cụ hậu kỳ dựa trên AI như AI Popout và AI Remix Collage, giúp người dùng tạo ra các nội dung hình ảnh mang tính sáng tạo ngay trên điện thoại.

Trong khi đó, Oppo F35 5G sở hữu camera chính 50MP phía sau với cảm biến 1/2 inch, khẩu độ f/1.9 và khả năng tự động lấy nét. Hệ thống camera sử dụng công nghệ tối ưu hóa True-Tone nhằm cải thiện khả năng tái tạo màu sắc. Camera trước 50MP tự động lấy nét với góc nhìn 100 độ là một trong những tính năng nổi bật nhất của máy, trong khi khả năng quay video trên cả camera trước và sau đạt độ phân giải tối đa 2.5K theo thông số được công bố, với tính năng này được hỗ trợ thông qua cập nhật OTA.

Hai sản phẩm trong dòng Oppo F35 Series có sự khác biệt rõ rệt về màn hình và nền tảng xử lý. Oppo F35 Pro 5G được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K (2.772x1.272 pixel) và tần số quét lên tới 144Hz. Màn hình có độ sáng toàn màn hình tối đa 1.800 nit và độ sáng cực đại lên tới 3.600 nit, đồng thời hỗ trợ làm mờ PWM 2.160Hz và DC dimming.

Cung cấp sức mạnh cho Oppo F35 Pro 5G là chip MediaTek Dimensity 7360 MAX sản xuất trên tiến trình 4nm, bộ xử lý tám nhân với tốc độ tối đa 2,5GHz. Theo Oppo, hiệu năng CPU đa nhân của nền tảng mới tăng 30% và hiệu năng GPU cao hơn 35% so với thế hệ trước. Máy cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi SuperCool có diện tích 5.000 mm², giúp kiểm soát nhiệt độ khi thiết bị phải xử lý các tác vụ nặng liên tục. F35 Pro 5G có các tùy chọn RAM LPDDR4X 6GB hoặc 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB chuẩn UFS 3.1.

Oppo F35 5G sử dụng màn hình AMOLED 6,57 inch, độ phân giải FHD+ (2.372x1.080 pixel) và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 1.400 nit, hỗ trợ độ sâu màu 10-bit, gam màu 100% DCI-P3 và tốc độ làm mới thích ứng 60/90/120Hz. Công nghệ PWM tần số cao lên tới 2.160Hz cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ giảm hiện tượng nhấp nháy khi sử dụng màn hình ở độ sáng thấp.

F35 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 6360 MAX tiến trình 6nm, với tám nhân xử lý gồm hai nhân Cortex-A76 tốc độ tối đa 2,4GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ tối đa 2GHz, kết hợp GPU Arm Mali-G57 MC2. Máy có RAM LPDDR4X 6GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 128GB, đồng thời hỗ trợ mở rộng lưu trữ bằng thẻ nhớ microSD. Cả hai phiên bản đều được cài đặt hệ điều hành mới với giao diện ColorOS 16, trong đó thông số của F35 Pro 5G được công bố với Android 17 và ColorOS 16.5.

Oppo F35 Pro 5G.

Dung lượng pin cũng là một trong những điểm chung nổi bật của Oppo F35 và F35 Pro. Cả hai máy đều được trang bị viên pin 8.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W. Theo Oppo, pin vẫn có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau 1.800 chu kỳ sạc, tương đương độ bền được hãng ước tính lên tới khoảng 6 năm. Bộ đôi cũng hỗ trợ công nghệ kết nối 5G++ và AI LinkBoost 4.0 nhằm cải thiện độ ổn định của tín hiệu trong quá trình sử dụng.

Không chỉ tập trung vào pin và hiệu năng, Oppo còn nhấn mạnh khả năng chống chịu của F35 Series. Cả hai thiết bị đều đạt các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K về khả năng chống bụi, nước và nước áp lực cao. Máy đồng thời đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H về khả năng chống sốc. Công nghệ Rainstorm Touch giúp màn hình vẫn nhận diện thao tác cảm ứng khi bề mặt bị ướt, qua đó tăng tính thực dụng trong điều kiện sử dụng ngoài trời hoặc trời mưa.

F35 Series được tích hợp giao diện ColorOS 16 cùng loạt công cụ AI như Ghi âm AI, Tài liệu siêu rõ nét AI, Bảo vệ cuộc gọi AI và Bảo vệ an ninh một chạm. Trinity Engine đảm nhiệm việc quản lý hiệu năng thông qua cơ chế tải song song và lập lịch thích ứng, trong khi Extended Use Care 2.0 được sử dụng để tối ưu trải nghiệm khi thiết bị được sử dụng trong thời gian dài. Riêng phiên bản Pro còn có Luminous Rendering Engine, hỗ trợ xử lý các hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn.

Oppo F35 5G có kích thước 159,1x75,81x8,8 mm và trọng lượng 205 g, trong khi F35 Pro 5G có kích thước 162,6x77,6x8,4 mm và trọng lượng 210 g. Cả hai đều sở hữu loa stereo, hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao và sử dụng cổng USB Type-C. F35 5G có cảm biến vân tay quang học tích hợp trong màn hình cùng cảm biến hồng ngoại, còn F35 Pro 5G cũng được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình và cảm biến hồng ngoại.

Tại Ấn Độ, Oppo F35 Pro 5G có ba cấu hình gồm 6GB + 128GB giá 45.999 Rupee (tương đương 12,42 triệu đồng), 8GB + 128GB giá 49.999 Rupee (13,50 triệu đồng) và 8GB + 256GB giá 54.999 Rupee (14,85 triệu đồng). Cả ba phiên bản đều có các màu cam bình minh, xanh sóng và nâu hoàng hôn.

Trong khi đó, Oppo F35 5G có bản 6GB + 128GB giá 38.999 Rupee (10,53 triệu đồng) và bản 8GB + 128GB giá 42.999 Rupee (11,61 triệu đồng), với ba tùy chọn màu xanh sóng, xám Titan và hồng sương mù. Bộ đôi Oppo F35 Series sẽ chính thức được bán ra tại Ấn Độ từ ngày 11/10/2026 thông qua hệ thống bán lẻ, cửa hàng trực tuyến OPPO Ấn Độ, Flipkart và Amazon.in.

- Video giới thiệu Oppo F35 Series. Nguồn: Oppo India.