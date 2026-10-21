Dành cho các em: Ước mơ của mẹ

Trong giờ làm văn hôm nay, cô giáo ra đề bài kiểm tra: “Em hãy viết về ước mơ của mẹ”. Cả lớp lập tức ồ lên, tiếng xôn xao khắp phòng học. Những ánh mắt bỗng trở nên rạng rỡ, háo hức. Có lẽ bởi đề văn lần này thật gần gũi, chạm đến những điều quen thuộc nhất trong trái tim của bọn trẻ chăng.

Minh họa: Hiền Nhân.

Chỉ vài phút sau, không ai bảo ai, tất cả đều cúi xuống trang giấy, chăm chú viết. Đến cả thằng Quyền - vốn học kém môn Văn, hôm nay cũng khiến cô giáo phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cô thấy nó viết say sưa đến thế. Nó ngồi ngay ngắn, cặm cụi nắn nót từng nét chữ như thể muốn gửi gắm một điều gì đó thật đặc biệt đến mẹ. Cô giáo khẽ mỉm cười.

Thế nhưng, khi cô đưa mắt xuống cuối lớp lại bắt gặp lớp phó học tập An Nhiên ngồi lặng thinh, ánh mắt hoang mang dán chặt vào trang giấy vẫn còn để trắng. Điều này khác hẳn với An Nhiên trong những lần kiểm tra trước. Có điều gì đó không bình thường, song không muốn em bối rối, nên cô giáo chỉ lặng lẽ đứng trên bục giảng, âm thầm quan sát.

An Nhiên là một cô bé vừa xinh xắn vừa học giỏi. Từ nhỏ, em lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của cha, nhưng bù lại mẹ đã dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc cho em. Dù hằng ngày phải chật vật kiếm tiền, lo toan từng khoản chi tiêu nhưng chưa bao giờ mẹ để An Nhiên thiếu thốn. Từ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho đến những bữa ăn hằng ngày, mẹ luôn cố gắng dành cho cô con gái những gì tốt đẹp nhất

An Nhiên nhớ mãi một lần hai mẹ con đi ngang qua trung tâm thương mại. Em bỗng bị thu hút bởi một cô bé bước ra trong chiếc váy công chúa vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy bồng bềnh, lấp lánh. An Nhiên cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Hai mẹ con đã đi qua một đoạn khá xa vậy mà cô bé vẫn cố ngoái lại nhìn. Thấy vậy, mẹ liền dắt tay em quay trở lại cửa hàng, tìm đúng chiếc váy công chúa đó rồi ướm thử lên người An Nhiên.

Ánh mắt mẹ sáng lên, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Nhưng khi nhìn thấy giá ghi trên đó, mẹ đứng lặng mất vài giây, vẻ lúng túng hiện rõ. Mẹ treo lại chiếc váy lên kệ rồi nói nhỏ: “Hôm nay, mẹ không mang đủ tiền, để hôm khác mẹ quay lại mua chiếc váy này cho con nhé”. Sau hôm đó, ngày nào An Nhiên cũng khấp khởi chờ đợi. Quả nhiên, tới hôm sinh nhật của cô bé, mẹ đã mang chiếc váy công chúa đó về. An Nhiên trở nên vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy. Đó cũng là chiếc váy mà em thích nhất vì mỗi lần mặc nó An Nhiên thấy mình trở nên thật nổi bật.

Mãi sau này em mới biết chiếc váy đó sở dĩ không bị “đụng hàng” là vì nó có giá quá đắt. Mẹ đã phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu thời gian làm thêm giờ để mua được chiếc váy. An Nhiên cảm thấy vô cùng ân hận. Từ trước đến giờ, em vẫn quen với việc đón nhận tình yêu thương của mẹ dành cho mình mà chưa một lần hỏi: Hôm nay mẹ thế nào? Mẹ đi làm về có mệt không? Và... ước mơ của mẹ là gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt hiện lên. Đúng lúc ấy, tiếng trống trường ngân dài báo hiệu hết giờ. Ánh mắt cô giáo nhẹ lướt về phía cuối lớp:

- Bài văn hôm nay rất đặc biệt. Cô muốn các con về nhà trau chuốt lại bài viết của mình rồi sáng mai nộp cho cô, được không nào?

Cả lớp ríu rít thu dọn sách vở. Riêng An Nhiên vẫn cầm tờ giấy kiểm tra trên tay rồi chạy thật nhanh về nhà.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy mẹ đang cặm cụi dưới bếp, An Nhiên lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ:

- Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ!

Mẹ sững lại, vội ôm lấy em.

- Sao thế con? Nói mẹ nghe có chuyện gì nào?

Giọng cô bé nghẹn lại, không nói thành lời, run run đưa cho mẹ tờ giấy kiểm tra vẫn bỏ trống chỉ vỏn vẹn một dòng đề bài. Nhìn tờ giấy, mẹ liền hiểu ngay. Mẹ khẽ vuốt mái tóc rối của em, dịu dàng nói:

- Mẹ chỉ có một ước mơ thôi. Mẹ ước cuộc đời của con cũng đẹp như chính cái tên của con vậy. Mong con được lớn lên bình an, được làm điều mình yêu thích và luôn giữ được một trái tim ấm áp.

An Nhiên càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt chan chứa yêu thương. Em ngồi xuống bàn, bắt đầu nắn nót những nét chữ đầu tiên viết về mẹ, về những ước mơ của mẹ - người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời em.