Trữ đông trứng không phải 'tấm vé' bảo đảm có con

Phòng trữ đông trứng, nơi bảo quản sự sống với những yêu cầu nghiêm ngặt

Ở tuổi 29, khi nhiều người phụ nữ đang nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình, chị N.T.T. (Hà Nội) bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư vú. Tin dữ khiến những dự định phía trước của chị bị đảo lộn. Trước mắt là quá trình điều trị bằng hóa trị, xạ trị để kiểm soát bệnh. Nhưng cùng với nỗi lo về sức khỏe, chị còn phải đối diện với một nỗi lo khác: Liệu sau khi điều trị, mình còn có thể sinh con?

Bác sĩ CKII. Tăng Đức Cương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đông Đô tư vấn cho bệnh nhân

Chưa kết hôn, chưa có con, người phụ nữ hiểu rằng hóa trị, xạ trị có thể ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng, thậm chí dẫn đến suy buồng trứng sớm. Nếu chỉ tập trung điều trị ung thư mà không tính đến khả năng sinh sản, chị có thể đánh mất cơ hội làm mẹ trong tương lai.

Sau khi được bác sĩ tư vấn, chị quyết định trữ đông trứng trước khi bước vào quá trình điều trị. Với chị, đây không đơn thuần là một kỹ thuật y khoa mà còn là cách giữ lại một phần hy vọng cho tương lai, khi sức khỏe đã ổn định và có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con.

Khác với chị chị N.T.T. người phụ nữ phải đối diện với biến cố bệnh tật, diễn viên Trang Pháp đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng tìm đến trữ đông trứng từ mong muốn chủ động sắp xếp cuộc sống. Có công việc và sự nghiệp phát triển, chị chưa muốn sinh con trong khoảng 3-5 năm tới. Tuy nhiên, chị cũng hiểu rằng khả năng sinh sản của phụ nữ không thể chờ đợi vô thời hạn.

Giữa lựa chọn tiếp tục tập trung cho công việc và mong muốn có con trong tương lai, người phụ nữ bắt đầu tìm hiểu phương pháp trữ đông trứng. Chị băn khoăn nên thực hiện ngay hay chờ thêm một thời gian. Điều chị mong muốn là có thể dành thời gian phát triển sự nghiệp mà vẫn giữ được cơ hội làm mẹ khi sẵn sàng.

Theo Bác sĩ CKII. Tăng Đức Cương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đông Đô, đây là những trường hợp cho thấy ý nghĩa của việc bảo tồn khả năng sinh sản ở những phụ nữ mắc bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến buồng trứng. Khó khăn trong quá trình tư vấn không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở tâm lý người bệnh. Khi vừa phát hiện mắc ung thư, phụ nữ thường tập trung vào việc điều trị, lo lắng về sức khỏe và tính mạng. Bác sĩ cần giải thích để họ hiểu rằng việc trữ đông trứng nhằm giữ lại cơ hội sinh con sau khi sức khỏe ổn định.

Nếu trước đây trữ đông trứng chủ yếu được nhắc đến ở những phụ nữ mắc bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến buồng trứng, thì hiện nay, nhiều người khỏe mạnh cũng chủ động tìm hiểu phương pháp này vì lý do cá nhân và xã hội. Dù lựa chọn xuất phát từ hoàn cảnh nào, điều quan trọng là phụ nữ cần hiểu rõ lợi ích, giới hạn và những yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội sinh con sau này.

Trữ đông trứng là kỹ thuật lấy trứng trưởng thành từ buồng trứng, sau đó bảo quản bằng phương pháp thủy tinh hóa ở nhiệt độ âm 196 độ C. Khi người phụ nữ có nhu cầu sinh con, trứng được rã đông, thụ tinh với tinh trùng bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Phôi được nuôi phát triển rồi chuyển vào buồng tử cung.

Trữ đông trứng giúp giữ lại một cơ hội

Trả lời PV Báo Phụ nữ Việt Nam Bác sĩ Vũ Ngân Hà, Trưởng khoa Sản Thường, Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương thì ý nghĩa quan trọng của kỹ thuật này là bảo tồn trứng tại thời điểm người phụ nữ thực hiện, hạn chế ảnh hưởng của quá trình lão hóa buồng trứng đối với số trứng đã được lưu trữ. Tuy nhiên, trữ đông trứng chỉ giúp giữ lại một cơ hội, không đồng nghĩa chắc chắn người phụ nữ sẽ có con trong tương lai.

Bác sĩ cho biết phụ nữ có thể tìm hiểu và cân nhắc trữ đông trứng trong khoảng 30-35 tuổi, đặc biệt khi chưa có kế hoạch sinh con trong vài năm tiếp theo. Sau tuổi 35, khả năng sinh sản bắt đầu suy giảm rõ hơn; sau 38 tuổi, sự suy giảm về số lượng và chất lượng trứng càng đáng lưu ý.

Tuổi càng trẻ, cơ hội bảo tồn chất lượng trứng càng thuận lợi

Khi tuổi tăng, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể trong trứng cũng tăng. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo phôi, làm tăng nguy cơ phôi bất thường và sảy thai. Vì vậy, việc trữ đông trứng ở độ tuổi trẻ hơn có thể giúp bảo tồn những tế bào trứng có chất lượng tốt hơn so với việc chờ đến khi tuổi đã cao.

Trước khi thực hiện, phụ nữ cần được thăm khám, đánh giá dự trữ buồng trứng và tư vấn theo tình trạng cụ thể. Hai chỉ số thường được bác sĩ quan tâm là AMH và số nang thứ cấp (AFC). Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý AMH và AFC chủ yếu phản ánh dự trữ buồng trứng, giúp dự đoán phần nào khả năng đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng; không thể dùng riêng các chỉ số này để kết luận chất lượng trứng hay bảo đảm khả năng mang thai.

Quy trình trữ đông trứng thường bắt đầu vào khoảng ngày thứ hai của chu kỳ kinh nguyệt. Người phụ nữ được sử dụng thuốc kích thích buồng trứng trong khoảng 8-13 ngày, trung bình khoảng 10 ngày, để các nang trứng phát triển.

Khi trứng đạt điều kiện, bác sĩ tiến hành chọc hút dưới hướng dẫn siêu âm, có sử dụng phương pháp giảm đau hoặc gây mê phù hợp. Những trứng trưởng thành sau đó được bảo quản bằng kỹ thuật thủy tinh hóa ở nhiệt độ âm 196 độ C.

Thời gian thực hiện và số lượng trứng thu được không giống nhau ở tất cả phụ nữ. Kết quả phụ thuộc vào tuổi, dự trữ buồng trứng và khả năng đáp ứng với thuốc kích thích. Do đó, người có nhu cầu không nên tự quyết định chỉ dựa trên độ tuổi hoặc một kết quả xét nghiệm riêng lẻ.