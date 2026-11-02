Cảnh báo nguy cơ ngộ độc hóa chất ở trẻ nhỏ từ vụ bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

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Ngày 2.11, UBND xã Quan Thành xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một bé gái 3 tuổi tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Gia đình tổ chức an táng cháu bé trong niềm đau xót của người thân và bà con địa phương. Sự ra đi đột ngột của cháu để lại nỗi mất mát lớn, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình trong việc bảo quản thuốc, hóa chất độc hại và giám sát trẻ nhỏ.

Chỉ một phút lơ là, những vật dụng tưởng như bình thường cũng có thể trở thành mối nguy hiểm đối với trẻ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1.11, bé Đ.T.B.N. (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) ra ngoài chơi trong xóm thì nhặt được một lọ thuốc diệt chuột.

Do lọ thuốc có màu sắc bắt mắt, trông giống siro, cháu bé đã bỏ vào miệng uống mà không nhận biết được mức độ nguy hiểm.

Một thời gian ngắn sau đó, cháu xuất hiện các triệu chứng bất thường. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu, sau đó chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng ngộ độc nghiêm trọng, cháu bé đã không qua khỏi.

Được biết, cháu N. là con thứ ba trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Tai nạn xảy ra với bé gái 3 tuổi một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ nhỏ vô tình tiếp xúc, sử dụng nhầm thuốc và hóa chất độc hại.

Ở lứa tuổi này, trẻ thường tò mò, thích khám phá và chưa có khả năng nhận biết đầy đủ những vật dụng có thể gây nguy hiểm. Những chai, lọ chứa dung dịch có màu sắc bắt mắt, hình thức giống đồ uống hoặc thực phẩm càng dễ khiến trẻ nhầm lẫn.

Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, người lớn cần đặc biệt chú ý khi sử dụng và bảo quản thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, hóa chất tẩy rửa cùng các chất độc hại khác.

Những sản phẩm này phải được cất giữ trong bao bì chuyên dụng, có nhãn cảnh báo rõ ràng, khóa kín và đặt ở nơi trẻ không thể tiếp cận.

Tuyệt đối không đựng hóa chất trong chai nước ngọt, lọ siro hoặc các vật chứa dễ gây nhầm lẫn; không để thuốc, hóa chất tại sân nhà, ven đường hay những nơi trẻ thường vui chơi.

Bên cạnh đó, bố mẹ và người chăm sóc cần thường xuyên nhắc nhở trẻ không tự ý nhặt, nếm hoặc uống bất kỳ loại dung dịch, viên thuốc hay vật lạ nào khi chưa được người lớn cho phép.

Với trẻ nhỏ, việc dặn dò cần đi đôi với sự giám sát chặt chẽ, nhất là khi trẻ vui chơi ngoài trời hoặc ở những khu vực có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc hóa chất độc hại, người lớn cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu để được hướng dẫn xử trí; không tự ý gây nôn hay áp dụng các biện pháp truyền miệng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.