Shipper giao hàng vừa rời đi, chủ nhà xem lại camera liền chia sẻ lên mạng

Một tình huống dở khóc dở cười của nam shipper khi đi giao hàng khiến nhiều người không khỏi bật cười. Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Ngân Văn Điệp)

Cụ thể, theo hình ảnh từ camera an ninh, một nam shipper mang hàng vào nhà dân để giao cho khách. Sau khi hoàn tất việc giao hàng, anh đứng chờ chủ nhà lấy tiền mặt thanh toán. Trong lúc đợi, nam shipper tranh thủ cúi xuống bấm điện thoại.

Tuy nhiên, có lẽ vì quá tập trung vào chiếc điện thoại, sau khi nhận tiền và hoàn tất đơn hàng, anh chàng lập tức quay người đi thẳng ra đường mà quên mất một món đồ quan trọng. Đó chính là chiếc xe chở hàng vẫn còn dựng ngay trước cửa nhà khách.

Khi chủ nhà gọi lại lấy xe, nam shipper mới chợt nhớ ra nên quay lại. Ảnh cắt từ clip

Phải đến khi phát hiện sự việc, chủ nhà mới vội vàng gọi với theo để nhắc nam shipper quay lại lấy xe. Nhận ra mình vừa bỏ quên phương tiện mưu sinh, anh chàng cũng không nhịn được cười trước tình huống có phần "đãng trí" của bản thân.

Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại và sau đó được chủ nhà chia sẻ lên mạng xã hội. Tình huống tuy đơn giản nhưng mang đến nhiều tiếng cười bởi sự vô tư, có phần lơ đãng của nam shipper.

Dưới đoạn clip, nhiều người xem hài hước cho rằng có lẽ anh chàng đã quá tập trung vào việc hoàn tất đơn hàng mà nhất thời quên mất chiếc xe của mình. Một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự thích thú trước phản ứng vui vẻ của cả chủ nhà lẫn nam shipper khi sự cố nhỏ được phát hiện kịp thời.