'Dân vận khéo' ở vùng cao Kim Bon

Cán bộ xã Kim Bon kiểm tra công tác xóa nhà tạm.

Xã vùng III Kim Bon được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Kim Bon và Đá Đỏ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Dao và Mông sinh sống; đời sống còn nhiều khó khăn; trình độ, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, muốn làm tốt công tác dân vận phải gần dân, sát dân, hiểu dân, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng để triển khai mọi nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí Hà Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bon, cho biết: Đảng bộ xã có 530 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy xã tập trung đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn. Hằng năm, xã phấn đấu xây dựng, duy trì ít nhất từ 2-3 mô hình “Dân vận khéo”; mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất một nội dung dân vận khéo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đảng ủy xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước địa phương. Phân công các đồng chí đảng ủy viên chủ động bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Trong năm 2026, cùng với việc duy trì 5 mô hình dân vận khéo hiện có, xã đăng ký triển khai mới 1 mô hình cấp tỉnh và 2 mô hình cấp cơ sở về đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm; triển khai mô hình trồng, liên kết tiêu thụ cây mắc ca; cán bộ đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế...

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bon lựa chọn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về thực hiện tốt xóa nhà tạm, nhà hư hỏng, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bon, chia sẻ: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công cán bộ phối hợp ban công tác mặt trận các bản, tiến hành rà soát các hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, cũng như tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc giúp công lao động dựng nhà và tham gia giám sát, bảo đảm chất lượng công trình. Từ đầu năm đến nay, xã hỗ trợ xóa nhà tạm 13 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xóa toàn bộ 57 nhà tạm cho hộ nghèo.

Cây mắc ca được đưa vào trồng tạo sinh kế cho người dân xã Kim Bon.

Phong trào “Dân vận khéo” ở Kim Bon còn tạo nên sức bật mới, thúc đẩy tinh thần nỗ lực vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp, điển hình là phát triển cây mắc ca trên đất dốc. Với địa hình nhiều đồi núi cao, cây mắc ca được nhân dân xã Kim Bon đưa vào trồng hơn 10 năm trước, đến nay, toàn xã có 38 ha, tập trung chủ yếu tại bản Suối On. Trong đó, 12 ha đã cho thu hoạch với năng suất bình quân trên 4 tấn quả/ha.

Nhận thấy cây mắc ca thích nghi tốt với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho đồng bào vùng cao, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích bạc màu sang trồng mắc ca. Hướng dẫn người dân trồng xen canh cây ngắn ngày trong những năm đầu để lấy ngắn nuôi dài, nâng cao thu nhập; tổ chức cho nhân dân đi tham quan mô hình trồng mắc ca tại xã Mai Sơn. Xã chủ động làm việc với các doanh nghiệp trong tỉnh để có cơ chế hỗ trợ bà con về cây giống, kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích. Đến nay, cả xã có 140 hộ dân ở 5 bản đã đăng ký trồng 180 ha mắc ca.

Điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm là anh Vàng A Ư, bản Suối On, hộ dân đầu tiên đưa cây mắc ca về bén duyên trên vùng đất Kim Bon. Anh Ư đã mạnh dạn trồng 1 ha, với hơn 1.000 cây mắc ca thay thế diện tích sắn kém năng suất của gia đình. Sau gần 10 năm trồng, đến nay diện tích đã cho thu hoạch năm thứ 4; trung bình mỗi năm thu khoảng 4 tấn quả, với giá 80.000 đồng/kg. Anh Ư chia sẻ: Thấy hiệu quả kinh tế, tôi vận động bà con trong bản cùng tham gia và thành lập HTX Anh Xen. Hiện nay, HTX có 7 thành viên với 3 ha mắc ca, đồng thời liên kết với 20 hộ dân trong bản trồng 29 ha, vừa hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc vừa thu mua, bao tiêu sản phẩm. Năm 2026, xã tuyên truyền mở rộng diện tích, các thành viên HTX đăng ký trồng thêm 7 ha. Mô hình đã mở ra hướng đi mới cho bà con vùng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Kim Bon đang tạo sức lan tỏa thông qua các mô hình hay, việc làm tốt, khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân vùng cao, phấn đấu sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.