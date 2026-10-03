Bảo đảm an ninh năng lượng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ rào cản đầu tư

Điện mặt trời. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng trưởng nhanh chóng, trên dưới 10% mỗi năm, cơ quan này đang tập trung vào các giải pháp linh hoạt như thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là điện mái nhà của các hộ dân.

Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ rà soát Quy hoạch điện VIII và sửa đổi Luật Điện lực nhằm tháo gỡ rào cản đầu tư, huy động nguồn lực phát triển các dự án điện, lưới điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Giải pháp bổ sung nguồn điện linh hoạt

Thông tin thêm tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết việc sửa đổi Luật Điện lực và rà soát Quy hoạch điện VIII là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ rào cản đầu tư, đồng thời thúc đẩy các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ông Hoài, nhu cầu điện hằng năm của cả nước tăng trưởng khoảng 10% và tăng trưởng rất nhanh. Trong khi đó, các nguồn điện và các cái lưới điện để đáp ứng được thời gian triển khai sẽ rất nhiều thời gian.

Trong bối cảnh đó, ông Hoài cho rằng điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế. Thứ nhất là thời gian thi côngngắn. Thứ hai là cấp điện trực tiếp tại tại chỗ. Thứ ba là giảm được việc truyền tải như xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải.

Ông Hoài cũng cho biết khung pháp lý về phát triển điện cũng đã tương đối đầy đủ, với các văn bản pháp lý hướng dẫn có liên quan, nhất là Quy hoạch điện VIII. Bộ Công Thương, Chính phủ cũng đã rất quyết liệt trong việc thúc đẩy điện mặt trời mái nhà. Đặc biệt, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong đó, một số giải pháp cụ thể được thúc đẩy là khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu dùng. Cùng với đó khuyến khích lắp các hệ thống pin lưu trữ. Theo thống kê của Tập đoàn điện lực Việt Nam, hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 10.000 MWp.

“Cũng liên quan đến nội dung trên, trong thời gian qua, trong Quy hoạch điện VIII, chúng tôi cũng đã giao chỉ tiêu và phân bổ cho từng tỉnh. Chúng tôi cũng đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà,” ông Hoài nói.

Trong các nhiệm vụ trên, ông Hoài nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết là ban hành quyết định các chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân theo quy định tại Luật Điện lực. Nội dung này do hội đồng nhân dân các tỉnh ban hành các chính sách nhưng hiện nay cũng chỉ có 13 tỉnh ban hành quyết định này.

Năng lượng mặt trời. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các tỉnh, trong cái điều kiện ngân sách của địa phương sẽ ban hành các cái chính sách để hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà,” Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài chia sẻ.

Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ rào cản đầu tư nguồn và lưới điện

Liên quan đến câu hỏi về cơ chế chính sách như thế nào để kịp thời bổ sung nguồn điện trong giai đoạn tới, ông Hoài thẳng thắn nhìn nhận trong thời gian qua, kết quả triển khai Quy hoạch điện VIII tương đối chậm. Ngoài ra còn có một số vấn đề khác nên có thể khó đạt được tiến độ trước năm 2030.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Công Thương đang tập trung rà soát hai cái nội dung. Thứ nhất về thể chế là đối với Luật Điện lực, Bộ Công Thương đang xem xét sửa đổi Luật Điện lực ban hành năm 2024.

Thứ hai là rà soát điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện theo Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 -2030; và Nghị định số 272/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đối với các cơ chế chính sách thời gian tới, ông Hoài cho rằng quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Trách nhiệm thực hiện trong phân cấp phân quyền thì chủ yếu là các địa phương sẽ thực hiện, chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư trong các dự án nguồn và lưới điện tại địa phương.

“Hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi cũng sẽ trình Luật Điện lực sửa đổi vào cái kỳ họp vào tháng 10 tới theo tinh thần ấy là làm sao tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các cái rào cản tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thu hút các cái nguồn lực để đầu tư các cái dự án nguồn điện và lưới điện,” ông Hoài nói.

Ngoài ra, theo ông Hoài, một cái giải pháp khác không kém phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu điện trong cái giai đoạn tới là phải triển khai quyết liệt các cái giải pháp tiết kiệm điện theo Luật tiết kiệm năng lượng.

“Như vậy, tăng trưởng nhu cầu điện khoảng 10% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế chúng ta mới đáp ứng được,” ông Hoài nhấn mạnh./.