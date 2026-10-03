Xã Phục Hòa đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Tại xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa, cây na Thái được một số hội viên phụ nữ lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Những vườn cây với quy mô khác nhau đang từng bước cho thu hoạch, tạo nguồn thu; sản phẩm được người trồng chú trọng từ khâu chăm sóc, thu hái đến đưa ra thị trường.

Gia đình chị Hoàng Thị Mến, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Hòa Chung (Bó Luông) duy trì khoảng 2 ha đất nông nghiệp, trong đó 6.000 m² trồng 150 cây na Thái. Cùng với trồng na, gia đình kết hợp sản xuất mía, sắn, ngô và chăn nuôi trâu sinh sản để đa dạng nguồn thu. Cây na Thái mang lại nguồn thu khoảng 130 triệu đồng/vụ/năm. Cùng với mía, sắn, ngô đạt khoảng 120 triệu đồng/vụ/năm; chăn nuôi trâu sinh sản khoảng 20 - 30 triệu đồng/năm, tổng doanh thu của gia đình ước đạt 250 - 280 triệu đồng/năm.

Không chỉ gia đình chị Mến, tại xóm Hòa Chung, nhiều hội viên đang phát triển cây na Thái với quy mô khác nhau như: Lương Thị Chéng trồng khoảng 3.000 m²; Nông Thị Dâng có 200 cây trên diện tích khoảng 5.000 m²; Dương Thị Dằm trồng 70 cây trên diện tích khoảng 1.500 m².

Mô hình trồng na của gia đình chị Hoàng Thị Mến, xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phục Hòa Hoàng Thị Thu, để cây na phát huy hiệu quả, Hội đồng hành với hội viên trong quá trình sản xuất từ tư vấn kỹ thuật chăm sóc đến hướng dẫn sử dụng vật tư nông nghiệp; hướng dẫn các hội viên lựa chọn, sử dụng phân bón có chất lượng, địa chỉ cung cấp tin cậy và bón phân đúng thời kỳ.

Bên cạnh khâu sản xuất, đầu ra là yếu tố quyết định để nâng giá trị cây trồng, Hội hướng dẫn hội viên ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội để giới thiệu và bán sản phẩm. Tăng cường kết nối với các đơn vị thu mua, giới thiệu sản phẩm tại các hoạt động xúc tiến thương mại, trên các sàn thương mại điện tử. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, người trồng cần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, hướng tới xây dựng mã vùng trồng, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm na Thái Phục Hòa từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sự chủ động tìm hướng phát triển kinh tế của hội viên, sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, những vườn na Thái đang mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng cho phụ nữ địa phương. Hiệu quả bước đầu từ các mô hình tạo điều kiện để hội viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm phù hợp và từng bước nhân rộng. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giúp nhiều hộ cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.