Mỹ-Canada: Đàm phán thương mại bế tắc, biên giới bị thắt chặt sau lệnh cấm nhập khẩu của chính quyền Washington

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tỏ ra bi quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada dù các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang diễn ra. (Nguồn: GHY)

Phát biểu trước giới truyền thông tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Milwaukee, ông Greer tỏ ra bi quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Canada khi nói rằng, mặc dù các “cuộc đàm phán kỹ thuật” giữa các chuyên gia thương mại hai nước tiếp tục diễn ra, nhưng vẫn tồn tại những “bất đồng cơ bản”.

Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định, chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhằm nỗ lực “tái công nghiệp hóa” nước Mỹ là chính sách áp dụng chung chứ không phải chỉ “nhắm vào một quốc gia cụ thể”.

Trong khi đó, Canada vẫn giữ quan điểm cho rằng, việc áp thuế trừng phạt lên các sản phẩm công nghiệp như thép, nhôm và ô tô là vô lý, xét đến mức độ hội nhập sâu rộng giữa hai nền kinh tế sau nhiều thập kỷ tự do thương mại.

Chính phủ liên bang Canada đã kịch liệt phản đối các mức thuế của Mỹ vốn được thiết kế để gây thiệt hại nặng nề cho những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này, cho rằng, đó không phải là cách đối xử với một quốc gia được coi là đồng minh. Hơn nữa, Canada còn là khách hàng lớn nhất của Mỹ, nhập khẩu nhiều hàng hóa xuất khẩu của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuy nhiên, ông Greer cho rằng, Canada và các quốc gia khác đang coi Mỹ là “nơi tiêu thụ hàng tồn kho”, trong khi Mỹ chỉ muốn tự sản xuất nhiều hơn các mặt hàng để tiêu thụ trong nước. Theo ông, các chính sách này không nên bị coi là “những lời đe dọa nhắm riêng vào Canada”.

Bất chấp tuyên bố của ông Greer rằng các chính sách thuế quan này đang thúc đẩy việc làm trong ngành công nghiệp, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, khoảng 62.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã bị mất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, người phụ trách các vấn đề thương mại ngoài phạm vi Mỹ cũng đã có cuộc gặp với ông Greer trong chuyến thăm Wisconsin. Cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào các vấn đề thương mại toàn cầu rộng lớn hơn, chẳng hạn như việc chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và hiện tượng một số quốc gia, như Trung Quốc, bán phá giá các sản phẩm nhận trợ cấp lớn từ nhà nước vào các nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, tranh chấp thương mại giữa Canada và Mỹ cũng đã được đề cập. Theo ông Sidhu, ông đã nhấn mạnh với ông Greer rằng, hai nước cần “tìm cách hợp tác với nhau, đặc biệt là vì lợi ích của người lao động trong ngành cung ứng ô tô”.

Trong một diễn biến mới nhất, Hiệp hội Snowbird Canada (CSA) vừa đưa ra cảnh báo cho những du khách đến Mỹ, khuyến cáo không nên mang theo đồ uống có cồn và một số sản phẩm từ sữa khi di chuyển sang nước láng giềng phía Nam.

Khuyến nghị này được đưa ra cùng thời điểm Mỹ chính thức áp đặt lệnh cấm nhập khẩu mới đối với một số hàng hóa Canada, bao gồm đồ uống có cồn và các sản phẩm từ váng sữa, từ ngày 29/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh cấm này vào ngày 8/9, cùng ngày Canada áp đặt thuế quan trả đũa đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá gần 28 tỷ USD. CSA khuyến cáo người dân Canada đến Mỹ nên kiểm tra kỹ xe cộ và hành lý để phát hiện các sản phẩm có nguồn gốc Canada thuộc diện bị cấm nhập khẩu theo quy định mới.

Ông Evan Rachkovsky, Giám đốc Nghiên cứu và truyền thông của CSA, cho biết hiện Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) vẫn chưa đưa ra hướng dẫn rõ ràng xác nhận rằng du khách Canada mang theo đồ uống có cồn hoặc các sản phẩm bị ảnh hưởng khác có nguồn gốc từ Canada để sử dụng cá nhân sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế nhập khẩu mới này.

Tuy nhiên, du khách Canada khi đến Mỹ nên khai báo “tất cả các loại đồ uống có cồn và các sản phẩm liên quan khác”, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho việc các nhân viên CBP sẽ từ chối cho phép mang các mặt hàng vào Mỹ, thậm chí có thể bị tịch thu ngay tại biên giới. Theo ông Rachkovsky, du khách nên tránh hoàn toàn việc mang các sản phẩm này vào Mỹ như một biện pháp phòng ngừa “cho đến khi có hướng dẫn rõ ràng hơn”.

Trong khi đó, một người phát ngôn của CBP cho biết, cư dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên “có thể mang theo một lít đồ uống có cồn để sử dụng cá nhân mà không phải nộp thuế khi trở về từ nước ngoài, bao gồm cả từ Canada”, đồng thời lưu ý du khách bắt buộc phải khai báo mọi loại đồ uống có cồn với CBP và số lượng vượt quá hạn mức miễn thuế sẽ bị xem xét.

Mức thuế suất 50% thường sẽ được áp dụng đối với các loại đồ uống có cồn vượt quá hạn mức một lít và thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố số 11061 – văn bản quy định việc loại trừ một số loại đồ uống có cồn của Canada khỏi diện được phép nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn của CBP không làm rõ liệu hướng dẫn này có áp dụng cho công dân Canada khi nhập cảnh vào Mỹ với các loại đồ uống có cồn do Canada sản xuất hay không.

(theo cbc, TTXVN)