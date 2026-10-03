Nga tính chi hơn 200 tỷ USD cho quốc phòng trong năm sau

Nga dự kiến dành 17,1 nghìn tỷ ruble, tương đương khoảng 202,6 tỷ USD, cho quốc phòng trong năm 2027.

Theo các tài liệu ngân sách mà Reuters tiếp cận, con số này cao hơn khoảng 27% so với mức 13,5 nghìn tỷ ruble được dự toán trước đó và là mức chi quốc phòng cao nhất của Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Tổng chi quốc phòng của Nga trong 3 năm tới dự kiến đạt khoảng 50 nghìn tỷ ruble, tương đương gần 592 tỷ USD.

Riêng năm 2026, Moscow từng dự kiến dành 12,1 nghìn tỷ ruble cho quốc phòng, nhưng số thực tế chưa rõ.

Một phần chi phí quân sự cũng có thể được hạch toán trong những mục khác của ngân sách, khiến việc xác định tổng chi tiêu thực tế trở nên khó khăn.

Mức tăng mới cho thấy Moscow chưa có kế hoạch giảm đáng kể nguồn lực dành cho quốc phòng trong ngắn hạn.

Dự thảo ngân sách cũng phân bổ 16,6 nghìn tỷ ruble cho quốc phòng năm 2028 và 16,3 nghìn tỷ ruble vào năm 2029. Điều này cho thấy chi tiêu quân sự được duy trì ở mức rất cao ngay cả trong các năm sau 2027.

Trong khi đó, ngân sách Nga đang chịu áp lực ngày càng lớn. Chính phủ đã nâng dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 lên 3,2% GDP, gấp đôi mức 1,6% trong dự toán trước đó.

Tổng chi ngân sách năm nay dự kiến đạt 48,6 nghìn tỷ ruble, tương đương khoảng 20,9% GDP.

Nguồn thu từ dầu khí cũng được điều chỉnh giảm. Dự báo thu từ dầu khí năm 2026 được hạ xuống 7,6 nghìn tỷ ruble, từ mức 8,9 nghìn tỷ ruble trước đó.

Trong khi đó, kế hoạch vay ròng năm 2026 được nâng lên 5 nghìn tỷ ruble, còn mức vay dự kiến trong năm 2027 lên tới 7,7 nghìn tỷ ruble, tăng khoảng 43%. Nợ nhà nước Nga được dự báo tăng từ 19,9% GDP năm 2026 lên 21,7% GDP năm 2027.

Để bù đắp một phần sức ép tài chính, chính phủ Nga dự kiến tăng thuế trong năm 2027. Trong đó có khoản thuế đối với lợi nhuận bất thường của các doanh nghiệp khai khoáng và kim loại, được kỳ vọng mang về khoảng 200 tỷ ruble, tương đương 2,4 tỷ USD, mỗi năm.

Việc tăng mạnh chi quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Moscow tiếp tục duy trì quy mô lớn các hoạt động quân sự và sản xuất quốc phòng.

Tuy nhiên, các tài liệu ngân sách đồng thời cho thấy Nga phải sử dụng nhiều biện pháp để cân đối tài chính, từ tăng vay nợ, sử dụng quỹ dự trữ đến tăng thuế.

Dự thảo ngân sách 3 năm được chính phủ Nga trình lên Quốc hội trước ngày 1/10. Khi được thông qua, khoản chi 17,1 nghìn tỷ ruble sẽ trở thành một trong những con số quan trọng nhất phản ánh quy mô ưu tiên quốc phòng của Nga trong giai đoạn tới.