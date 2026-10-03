Phường Thủ Dầu Một ra mắt 'Đội thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ'

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ, hướng về cơ sở và lấy sự hài lòng của Nhân dân làm động lực, Đoàn Thanh niên Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn phường Thủ Dầu Một tổ chức Lễ ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ”.

“Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” được thành lập nhằm bổ sung lực lượng trẻ hỗ trợ tuyên truyền người dân ngay từ cơ sở, nhất là trong các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và các hoạt động an sinh xã hội.

Lễ ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” tại phường Thủ Dầu Một

Tiếp tục phát huy tinh thần của phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất – Gần dân nhất” và với phương châm “Gần dân – sát dân – hiểu dân – giúp dân”, các đoàn viên Công an phường sẽ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt nhu cầu chính đáng của người dân, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, góp phần đưa các chủ trương, chính sách và dịch vụ công đến gần hơn với Nhân dân.

Đây cũng là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực – mỗi hoạt động một dấu ấn vì cộng đồng”, tuổi trẻ Công an phường Thủ Dầu Một – xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ!