Kinh tế

Khai thác tiềm năng tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động. Sự gia tăng mạnh của số tiền nộp ngân sách từ các doanh nghiệp tư nhân lớn đang cho thấy một chuyển động đáng chú ý của nền kinh tế: Khu vực tư nhân không chỉ mở rộng về quy mô mà còn ngày càng tạo ra nguồn thu đáng kể cho Nhà nước.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-thac-tiem-nang-tang-thu-ngan-sach-tu-doanh-nghiep-tu-nhan-420528.htm