Khai thác tiềm năng tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân
Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động. Sự gia tăng mạnh của số tiền nộp ngân sách từ các doanh nghiệp tư nhân lớn đang cho thấy một chuyển động đáng chú ý của nền kinh tế: Khu vực tư nhân không chỉ mở rộng về quy mô mà còn ngày càng tạo ra nguồn thu đáng kể cho Nhà nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-thac-tiem-nang-tang-thu-ngan-sach-tu-doanh-nghiep-tu-nhan-420528.htm