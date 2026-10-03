Khai thác tiềm năng tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng bị đứt gãy do tác động cộng hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran cùng sự suy giảm mức tồn kho nhiên liệu trên toàn cầu, giá dầu diesel đã vọt lên các mức kỷ lục chưa từng có. Đứng trước áp lực gia tăng chi phí logistics và nguy cơ lạm phát quay trở lại, các nhà quản lý chính sách tại Mỹ đang xem xét giải pháp nới lỏng quy định để mở rộng việc bán dầu diesel nhuộm đỏ – loại nhiên liệu vốn được miễn thuế đường bộ dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.