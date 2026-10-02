Đạm Ninh Bình kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hoa Lư cùng lãnh đạo, đại diện Đảng ủy phường Đông Hoa Lư.

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị liên quan.

Về phía Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty; ông Nguyễn Đình Khoát, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, nguyên lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Đại, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch HĐTV Vinachem trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luyện giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Theo đó, ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch HĐTV Vinachem trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch HĐTV Vinachem trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quang Tuấn giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, phụ trách chung Ban Kiểm soát Công ty

Ông Chu Quang Tuấn, Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, phụ trách chung Ban Kiểm soát Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm; đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản trị, chủ động tháo gỡ khó khăn và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phùng Quang Hiệp cùng lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Luyện bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong Công ty; từng bước xây dựng môi trường văn hóa Vinachem, tạo nền tảng để Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình phát triển ổn định, bền vững.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Luyện khẳng định sẽ nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tri ân nguyên cán bộ lãnh đạo Công ty

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tổ chức tri ân ông Nguyễn Viết Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty và bà Bùi Thị Thanh Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tặng hoa tri ân bà Bùi Thị Thanh Giang, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty ghi nhận, trân trọng những đóng góp, tâm huyết và trách nhiệm của ông Nguyễn Viết Hiến và bà Bùi Thị Thanh Giang trong thời gian đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo Công ty.

Ông Nguyễn Đình Khoát, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc tặng hoa tri ân ông Nguyễn Viết Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Công ty

Những đóng góp này cũng là nền tảng để các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị tốt đẹp, đồng thời nỗ lực đổi mới, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đình Khoát, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc tặng hoa tri ân ông Nguyễn Viết Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Công ty

Lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ, người lao động bày tỏ sự trân trọng, tình cảm và lời cảm ơn đối với bà Bùi Thị Thanh Giang và ông Nguyễn Viết Hiến, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới hai nguyên lãnh đạo trên chặng đường công tác tiếp theo.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm và tri ân nguyên cán bộ lãnh đạo cũng là dịp để Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình nhìn lại những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, tiếp tục phát huy tinh thần kế thừa, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới trong quá trình phát triển.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất kinh doanh, phát huy nguồn lực và xây dựng nền tảng phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.