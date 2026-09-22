Đại biểu HĐND xã Ia Phí đối thoại với trẻ em

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học cùng 40 đại biểu là thiếu nhi trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến an ninh, an toàn trường học; an toàn giao thông; phòng - chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em; tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử xâm nhập học đường.

Các em thiếu nhi nêu câu hỏi và kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bên cạnh đó, các em cũng kiến nghị về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, máy tính phục vụ học tập; sân chơi, sân thể thao, các câu lạc bộ năng khiếu; kỹ năng sử dụng điện thoại, mạng xã hội an toàn; phòng - chống tảo hôn và tạo thêm điều kiện giao lưu, học hỏi.

Các ý kiến, kiến nghị được đại biểu HĐND xã, lãnh đạo UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp theo từng lĩnh vực. Những vấn đề cần tiếp tục xem xét được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trao quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Dịp này, Thường trực HĐND xã trao 40 suất quà cho các em tham dự chương trình.