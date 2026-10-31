Cuộc săn lùng 6,3 tỷ USD sau vụ hack Binance

Các công ty điều tra vụ hack 6,3 tỷ USD của Binance cho biết họ đang tham gia vào một “trò chơi mèo vờn chuột” với tin tặc. Những kẻ này sử dụng nhiều kỹ thuật mã hóa và mạng lưới trung gian quốc tế để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản ngày càng khó khăn.

“Về cơ bản, hacker đang cố gắng chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định. Đó chính là thách thức, là một cuộc chạy đua với thời gian”, Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu tại TRM Labs, một trong những công ty điều tra vụ tấn công Binance, nói với CNBC hôm 30/10.

Ông Trump cho biết Mỹ vào cuộc điều tra

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang điều tra những đối tượng đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, theo Bloomberg.

Trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 30/10, khi được hỏi về tổ chức đứng sau vụ tấn công mạng, ông Trump nói: “Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này”.

“Binance nói rằng đang tìm cách bảo đảm an toàn cho hệ thống và tình hình đã được kiểm soát”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro, bởi khác với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản kỹ thuật số có thể biến mất sau một vụ tấn công mạng.

Binance từng tham gia phát triển một stablecoin cho doanh nghiệp do ông Trump cùng các con trai đồng sáng lập. Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), đồng sáng lập kiêm cựu CEO Binance, được ông Trump ân xá vào năm 2025 sau khi nhận tội không triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang điều tra những đối tượng đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance. Ảnh: Reuters.

Có thể thu hồi tài sản bị phong tỏa?

Hôm 30/10, Binance tạm ngừng hoạt động rút tiền và cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại sau vụ tấn công được xem là lớn nhất trong lịch sử ngành tiền điện tử.

Theo TRM Labs, khoảng 6,36 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã được chuyển khỏi các ví Binance trên 10 chuỗi khối, phần lớn diễn ra trong khoảng 20 phút. Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD tài sản đã được phong tỏa trên các mạng blockchain, trong khi khoảng 3,3 tỷ USD vẫn nằm trong tay tin tặc.

Tuy nhiên, phong tỏa tài sản không đồng nghĩa số tiền sẽ tự động được hoàn trả cho Binance. Biện pháp này chỉ ngăn tin tặc tiếp tục chuyển đi hoặc sử dụng số tài sản đó. Để lấy lại tiền, Binance và các bên liên quan vẫn phải thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết.

Ari Redbord, Giám đốc phụ trách chính sách toàn cầu tại TRM Labs, cho biết các cơ quan thực thi pháp luật thường cần lệnh của tòa án hoặc lệnh tịch thu tài sản trước khi yêu cầu đơn vị phát hành stablecoin phối hợp xử lý.

Những đơn vị này có thể phong tỏa token, thu hồi số token liên quan và phát hành lượng token tương ứng để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

“Stablecoin là loại tài sản dễ thu hồi hơn trong lĩnh vực tiền điện tử vì đơn vị phát hành có quyền kiểm soát các token. Tether và Circle có thể khóa số token liên quan, hủy chúng và phát hành lượng token mới tương ứng để hoàn trả cho nạn nhân”, ông nói.

Trong khi đó, việc thu hồi Bitcoin và Ether phức tạp hơn. Các nhà điều tra phải lần theo dòng tiền và phối hợp với những sàn giao dịch để ngăn chặn tài sản khi chúng được chuyển đến các nền tảng này.

Eric Jardine, Giám đốc nghiên cứu tại công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, cho rằng việc hoàn trả tài sản bị phong tỏa cần có sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch và đơn vị phát hành token.

“Không có thời hạn cố định để thu hồi tài sản. Về mặt kỹ thuật, phong tỏa có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng quá trình hoàn trả tiền có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm”, ông Jardine nói với CNBC.

Dù không thể trực tiếp phong tỏa Bitcoin và Ether, các nhà điều tra vẫn có thể truy vết giao dịch trên những chuỗi khối công khai. Nếu số tài sản này được chuyển đến một sàn giao dịch hợp tác hoặc nền tảng tập trung, cơ quan chức năng có thể phối hợp để ngăn chặn và tìm cách thu hồi.

Hacker tìm cách che giấu dòng tiền

Theo CNBC, TRM Labs nhận định vụ tấn công Binance có những đặc điểm tương đồng với các vụ việc trước đây, trong đó có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và việc thu thập chữ ký giao dịch từ trước.

Công ty này cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công bắt đầu ít nhất 36 giờ trước khi vụ trộm xảy ra. Những kẻ tấn công đã sử dụng Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử, để nạp tiền vào các ví trước khi tiến hành xâm nhập.

Sau khi lấy được tài sản, nhóm hacker nhanh chóng bán USDT cho các nhà tạo lập thị trường và vay Ether bằng cách thế chấp stablecoin. Ether khó bị đóng băng hơn, trong khi bên cho vay vẫn nắm giữ số stablecoin bị đánh cắp.

Tiền điện tử hoạt động trên blockchain, vốn là những sổ cái giao dịch công khai. Điều này cho phép các công ty điều tra theo dõi dòng tiền giữa những ví trực tuyến khác nhau. Để gây khó khăn cho quá trình này, tin tặc thường sử dụng nhiều kỹ thuật đánh lạc hướng.

Chẳng hạn, các dịch vụ trộn tiền điện tử làm mờ dấu vết bằng cách trộn lẫn tài sản từ nhiều người dùng, khiến việc xác định nguồn gốc và theo dõi dòng tiền trở nên phức tạp hơn.

Jonathan Levin, CEO của Chainalysis, nói với CNBC rằng tin tặc đã chuyển một lượng lớn tiền đến nhiều địa chỉ Tron khác nhau. Tron là một mạng lưới blockchain được sử dụng để thực hiện các giao dịch tiền điện tử.

Theo Levin của Chainalysis và Redbord của TRM Labs, tin tặc ngày càng dựa vào những mạng lưới trung gian để chuyển tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền pháp định, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn.

Levin cho biết các tổ chức trung gian có thể đề nghị mua lại tiền điện tử bị đánh cắp với mức phí cao, sau đó chuyển đổi và trả lại tiền cho tin tặc dưới dạng stablecoin hoặc tiền pháp định.

Khi dòng tiền đã đi qua nhiều khâu trung gian, cơ hội thu hồi tài sản sẽ giảm đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng việc thu hồi tài sản phụ thuộc nhiều vào tốc độ truy vết và khả năng phối hợp giữa các công ty điều tra, sàn giao dịch, đơn vị phát hành token và cơ quan thực thi pháp luật.

“Đây là cuộc rượt đuổi liên tục, khi những kẻ xấu tìm cách che giấu giao dịch, còn chúng tôi nỗ lực theo dõi và truy vết dòng tiền”, Redbord nói.