Bước tiến vượt trội

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Tham vọng này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc làm chủ các công nghệ hàng không vũ trụ tiên tiến, mà còn cho thấy năng lực ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực thám hiểm không gian có người lái. Trong bối cảnh cuộc đua chinh phục Mặt Trăng giữa các cường quốc đang bước vào giai đoạn mới, kế hoạch này được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng để Trung Quốc tiến sâu hơn vào lĩnh vực nghiên cứu và khám phá không gian.

Theo thông tin được công bố tại Hội nghị chuyên đề về không gian có người lái lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc dự kiến triển khai sứ mệnh đưa ba phi hành gia lên quỹ đạo Mặt Trăng, trong đó hai người sẽ trực tiếp đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng để tiến hành các hoạt động thám hiểm khoa học.

Đáng chú ý, kế hoạch này không đơn thuần là một chuyến bay chinh phục không gian, mà còn thể hiện trình độ phát triển ngày càng cao của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ tên lửa, tàu vũ trụ, hệ thống điều khiển tự động, ghép nối quỹ đạo và công nghệ hạ cánh ngoài Trái Đất.

Ông Wang Xiang, Phó thiết kế trưởng Chương trình không gian có người lái Trung Quốc cho biết, sứ mệnh sẽ áp dụng phương thức tiếp cận và ghép nối trên quỹ đạo Mặt Trăng, với quy trình “hai lần phóng, một lần hạ cánh”. Theo đó, hai tên lửa Trường Chinh 10 sẽ lần lượt đưa tàu đổ bộ và tàu vũ trụ có người lái lên không gian. Sau khi ghép nối trên quỹ đạo, hai trong số ba phi hành gia sẽ chuyển sang tàu đổ bộ, hạ cánh xuống Mặt Trăng để khảo sát và thực hiện các thí nghiệm khoa học.

Kết thúc nhiệm vụ, họ sẽ trở lại quỹ đạo, ghép nối với tàu vũ trụ và cùng đồng đội trở về Trái Đất. Quy trình này đòi hỏi năng lực công nghệ cao, từ điều khiển quỹ đạo, ghép nối không gian đến hạ cánh và cất cánh an toàn, thể hiện trình độ kỹ thuật phức tạp của chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc.

Thành công từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 10B vào ngày 10.7.2026, chính là viên gạch tiếp theo hoàn thiện nền tảng vận tải thế hệ mới, tạo đà vững chắc cho lộ trình trước năm 2030.

Sức mạnh tạo nên bước tiến vượt trội của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các sự kiện phóng tên lửa đơn lẻ, mà nằm ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái khoa học, công nghệ đồng bộ và tự chủ. Sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ động cơ, vật liệu tiên tiến, hệ thống định vị tinh vi cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot thám hiểm đã tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Dù còn đó những thách thức khắc nghiệt về bức xạ vũ trụ hay bụi Mặt Trăng, quyết tâm chiến lược của Trung Quốc vẫn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc làm chủ công nghệ lõi