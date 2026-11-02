Đồng Tháp: Phát triển lúa sinh thái gắn với bảo tồn sếu đầu đỏ

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Chí Thiện; các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Viện Cây ăn quả miền Nam; đại diện Hội Sếu quốc tế, WildTour, Mekong Organics, WWF-Việt Nam cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Bảo tồn sếu Đông Nam Á (Hội Sếu quốc tế) phát biểu trao đổi về sản xuất lúa sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Tràm Chim.

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả, bài học từ mô hình thí điểm tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim; trao đổi giải pháp kỹ thuật, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Theo báo cáo của UBND xã Tràm Chim, mô hình vụ hè thu năm 2026 được thực hiện trên diện tích 4,5 ha của ông Bùi Quang Sang, tại ấp Tân Công Sính, sử dụng giống OM18. Nông dân áp dụng sạ thưa, tăng sử dụng phân hữu cơ, cày vùi rơm rạ, không đốt đồng và quản lý dịch hại theo hướng giảm sử dụng hóa chất.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Kết quả, lượng giống gieo sạ giảm hơn 33%, lượng phân vô cơ giảm hơn 54%, số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 7 xuống còn 4 lần so với ngoài mô hình. Năng suất đạt hơn 6 tấn/ha, lợi nhuận gần 14,8 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình gần 4 triệu đồng/ha.

Từ thực tiễn triển khai, các đơn vị xây dựng dự thảo Sổ tay hướng dẫn sản xuất lúa sinh thái Tràm Chim với 12 bước thực hiện, kèm phiếu đánh giá 30 tiêu chí, nhật ký sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật.

Hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về xử lý rơm rạ, quản lý ốc bươu vàng, bảo tồn đa dạng sinh học và điều kiện liên kết tiêu thụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lê Chí Thiện phát biểu định hướng phát triển mô hình lúa sinh thái Tràm Chim.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Chí Thiện nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp sinh thái vùng đệm là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032. Việc phục hồi môi trường sống cho sếu cần gắn với thay đổi phương thức canh tác và cải thiện sinh kế người dân.

Đồng chí Lê Chí Thiện đề nghị đánh giá hiệu quả mô hình cả về kinh tế và môi trường bằng các chỉ tiêu có thể theo dõi, kiểm chứng; hoàn thiện quy trình phù hợp điều kiện sản xuất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Đối với việc mở rộng, đồng chí Lê Chí Thiện đề nghị rà soát điều kiện tại 6 xã: Tràm Chim, Tam Nông, Phú Cường, Phú Thọ, An Hòa và An Long; ưu tiên vùng phù hợp, có tổ chức nông dân đủ năng lực. Đồng thời, tăng cường liên kết thu mua, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu gạo Sếu và du lịch trải nghiệm, tạo thêm nguồn thu để người dân gắn bó lâu dài với bảo tồn thiên nhiên.