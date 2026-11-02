Mỹ ký hợp đồng sản xuất UAV MQ-25, 3 máy bay đầu tiên dự kiến bàn giao từ năm 2029

Ngày 14/9/2026, Hải quân Mỹ trao cho Boeing hợp đồng sản xuất loạt nhỏ đầu tiên gồm 3 UAV MQ-25A Stingray.

Đây là cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay, chuyển trọng tâm từ giai đoạn phát triển sang sản xuất ban đầu.

Theo thông tin được công bố, hợp đồng bao gồm 3 máy bay thuộc lô sản xuất đầu tiên và kinh phí chuẩn bị linh kiện dài hạn cho 3 máy bay thuộc lô tiếp theo. Hải quân Mỹ dự kiến bắt đầu nhận những máy bay thuộc lô đầu tiên vào năm 2029.

Trước đó, ngày 25/4/2026, chiếc MQ-25A đầu tiên thuộc cấu hình tác chiến đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm kéo dài 2 giờ tại bang Illinois. Máy bay được kiểm tra các chức năng điều khiển bay cơ bản, hoạt động của động cơ và đặc tính vận hành.

Ngày 19/5/2026, chương trình được thông qua cột mốc Milestone C, cho phép chuyển sang giai đoạn sản xuất loạt nhỏ.

Việc ký hợp đồng tháng 9 tiếp tục đưa chương trình tiến gần hơn tới mục tiêu trang bị UAV cho các tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

MQ-25A được Boeing phát triển chủ yếu để tiếp dầu trên không. Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và 9,5 mét khi gập. Động cơ Rolls-Royce AE 3007N cung cấp lực đẩy cho máy bay.

Theo yêu cầu thiết kế, MQ-25A phải có khả năng chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay.

Năng lực này được kỳ vọng giúp mở rộng phạm vi hoạt động của các tiêm kích và giảm áp lực tiếp dầu cho đội F/A-18E/F Super Hornet.

Chương trình MQ-25A có quy mô lớn hơn 3 máy bay thuộc hợp đồng sản xuất ban đầu. Kế hoạch tổng thể của Hải quân Mỹ gồm 76 máy bay, trong đó có các máy bay phục vụ phát triển và thử nghiệm.

Việc triển khai thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ sản xuất, kết quả đánh giá và quyết định tiếp theo của Hải quân Mỹ.

Hợp đồng sản xuất là bước tiến quan trọng, nhưng chưa đồng nghĩa MQ-25A đã đạt khả năng hoạt động ban đầu.

Máy bay vẫn cần hoàn tất thử nghiệm và chuẩn bị nhân lực, thiết bị để có thể triển khai trên tàu sân bay.