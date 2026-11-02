[GALLERY] Top 6 laptop gaming đáng mua nhất 2026, game thủ khó bỏ qua

1. Asus ROG Zephyrus G14 là lựa chọn lý tưởng cho những game thủ thường xuyên di chuyển khi sở hữu thiết kế nhôm CNC cao cấp, trọng lượng gọn nhẹ cùng màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel và tần số quét 120Hz, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và trải nghiệm chơi game mượt mà trong nhiều tựa game bom tấn hiện nay.

Không chỉ phục vụ tốt nhu cầu gaming, Asus ROG Zephyrus G14 còn đủ sức xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa hay ứng dụng AI nhờ cấu hình mạnh mẽ và hệ thống tản nhiệt cải tiến, dù thời lượng pin khoảng 5-6 giờ vẫn là điểm người dùng cần cân nhắc nếu thường xuyên làm việc xa nguồn điện.

2. MSI Katana 15 HX nổi bật trong phân khúc laptop gaming tầm trung với bộ vi xử lý Intel Core i7-14650HX kết hợp card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5050, mang đến khả năng chiến mượt nhiều tựa game hiện đại cũng như đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đa nhiệm và xử lý khối lượng công việc lớn hằng ngày.

Điểm sáng của MSI Katana 15 HX còn đến từ màn hình QHD 15 inch độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel cùng tần số quét 165Hz, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và phản hồi nhanh, tuy nhiên hệ thống quạt có thể phát ra tiếng ồn đáng kể khi máy hoạt động ở mức hiệu suất cao trong thời gian dài.

3. Razer Blade 16 (2026) là một trong những laptop gaming cao cấp đáng chú ý nhất hiện nay nhờ thiết kế mỏng nhẹ sang trọng nhưng vẫn sở hữu màn hình OLED 16 inch độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel, tần số quét lên tới 240Hz và thời gian phản hồi cực thấp chỉ 0,2ms, đặc biệt phù hợp với các game thủ yêu thích thể loại FPS hoặc eSports cạnh tranh.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, Razer Blade 16 còn gây ấn tượng với thời lượng pin gần 13 giờ trong các tác vụ văn phòng thông thường, tuy nhiên khi chơi game cường độ cao thiết bị sẽ nóng lên đáng kể và thời gian sử dụng pin giảm xuống dưới 2 giờ do phải khai thác tối đa sức mạnh phần cứng bên trong.

4. Asus ROG Flow Z13 (2025) đem đến làn gió mới trên thị trường laptop gaming nhờ thiết kế 2 trong 1 độc đáo có thể hoạt động như một chiếc máy tính bảng hiệu năng cao, phù hợp với người dùng yêu cầu tính cơ động nhưng vẫn muốn trải nghiệm game trên một thiết bị mạnh mẽ và khác biệt.

Máy được trang bị chip AMD Strix Halo cùng màn hình sáng 500 nit, khả năng hiển thị màu sắc tốt và thời lượng pin chơi game hơn 2 giờ trong các bài thử nghiệm, đồng thời bàn phím tháo rời mang lại sự linh hoạt lớn cho những ai thường xuyên làm việc và giải trí ở nhiều không gian khác nhau.