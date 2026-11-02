Nghi vấn hacker làm tăng nhiệt độ hệ thống tủ lạnh siêu thị khắp châu Âu

Nhân viên tại một siêu thị tại Stockholm, Thụy Điển dọn dẹp tủ lạnh sau khi hệ thống làm mát bị tấn công. Ảnh TT News/Getty Images

Tại Thụy Điển, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia John Billow ngày 2/11 xác nhận cơ quan này đang khẩn trương xử lý hàng loạt sự cố nhắm vào hệ thống làm mát.

Đại diện hai chuỗi bán lẻ ICA và Coop tại Thụy Điển cho biết nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tại một số cửa hàng của họ đã bị tăng đột ngột chỉ qua một đêm. Đáng chú ý, một cửa hàng Thụy Điển tiết lộ trên mạng xã hội rằng hệ thống của họ bị chỉnh mức nhiệt độ trùng khớp với vụ tấn công mạng từng phá hoại hàng trăm siêu thị tại Pháp trước đó.

Trong khi đó, hàng chục cửa hàng thuộc chuỗi Ahold Delhaize tại Bỉ và Luxembourg cũng ghi nhận tình trạng tương tự trong đêm. Giám đốc điều hành công ty điện lạnh Sabcobel, ông Stephan Moelans, cho rằng nguyên nhân chính là tấn công mạng.

Đại diện Ahold Delhaize xác nhận đang điều tra một "sự cố công nghệ thông tin" ảnh hưởng đến thiết bị làm lạnh của hệ thống. Chuỗi siêu thị này cũng vừa phải trình báo một sự cố an ninh mạng khác với cảnh sát Hà Lan vào tháng trước.

Sự cố tại Thụy Điển, Bỉ và Luxembourg không phải là hiện tượng đơn lẻ mà mang những dấu vết tương đồng đáng báo động với kịch bản từng xảy ra tại Pháp.

Trong vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm siêu thị tại Pháp trước đó, các tin tặc đã xâm nhập và chiếm quyền điều khiển hệ thống làm mát thông minh. Thay vì đánh cắp dữ liệu hay tống tiền thông thường, tin tặc thực hiện hành vi phá hoại trực tiếp bằng cách vô hiệu hóa chức năng làm lạnh và ép nhiệt độ của các tủ đông tăng vọt lên tới 50 độ C. Hậu quả không chỉ khiến toàn bộ thực phẩm đông lạnh bị hư hỏng hoàn toàn mà tình trạng quá tải nhiệt còn trực tiếp gây ra hỏa hoạn tại nhiều cơ sở.

Theo giới chuyên gia, chi tiết trùng khớp này cho thấy đây không phải là một lỗi hệ thống ngẫu nhiên, mà rất có thể là một chiến dịch tấn công có phối hợp, sử dụng chung một loại mã độc hoặc nhắm vào cùng một lỗ hổng bảo mật trên hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng của các nhà bán lẻ châu Âu.