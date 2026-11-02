Startup Việt Nam giành giải cao nhất tại cuộc thi trí tuệ nhân tạo ở Hàn Quốc

Đồng sáng lập và CEO Enfarm, Nguyễn Đỗ Dũng nhận cúp từ Ông Stefan Rouenhoff - Thứ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức và ông Roland Busch - Chủ tịch Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens. (Ảnh: BTC)

Ngày 30/10, Enfarm Agritech, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp của Việt Nam, đã giành chiến thắng tại cuộc thi AI Startup Award lần thứ hai, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp Đức-châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 19 (APK 2026), tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Vòng chung kết quy tụ năm doanh nghiệp khởi nghiệp được lựa chọn từ Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc. Các đội có 3 phút trình bày giải pháp công nghệ, sau đó trả lời câu hỏi của hội đồng gồm đại diện Chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Đức.

Kết quả được quyết định thông qua bình chọn trực tiếp của các đại biểu tham dự hội nghị. Enfarm đã nhận được số phiếu cao nhất, vượt qua bốn đối thủ để giành giải thưởng.

Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 800 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và đại diện các ngành công nghiệp, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn đến từ Đức và châu Á.

Đại diện Enfarm, ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp, đã nhận giải thưởng từ ông Stefan Rouenhoff, Thứ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức và ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens.

Chia sẻ sau khi nhận giải, ông Nguyễn Đỗ Dũng cho biết: "Chiến thắng này thuộc về những người nông dân đã đồng hành cùng chúng tôi, chấp nhận thử nghiệm con đường mới và đặt niềm tin vào các kỹ sư công nghệ Việt Nam".

Giải pháp giúp Enfarm giành chiến thắng là Famos, nền tảng nông học số ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được doanh nghiệp phát triển, hướng tới cung cấp những khuyến nghị canh tác phù hợp với điều kiện của từng nông trại.

Hệ thống kết hợp dữ liệu về đất, thời tiết, cây trồng, giai đoạn sinh trưởng, lịch sử canh tác và những quan sát thực tế của người sử dụng để đưa ra hướng dẫn cụ thể về công việc cần thực hiện, thời điểm và lý do thực hiện.

Điểm đáng chú ý của Famos là tích hợp Agos, công cụ trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho lĩnh vực nông nghiệp do Enfarm phát triển.

Theo doanh nghiệp, khác với các công cụ trí tuệ nhân tạo đa dụng, Agos được thiết kế để hỗ trợ quyết định nông học. Những thông số quan trọng như liều lượng phân bón không do mô hình ngôn ngữ tự tạo ra mà được xử lý bằng các mô hình chuyên biệt, sau đó kiểm tra theo những quy tắc về cây trồng, đất đai, thời tiết và an toàn.

Trong bài kiểm tra nội bộ với hơn 1.000 câu hỏi về nông nghiệp, Enfarm cho biết Agos đạt điểm cao nhất ở khoảng 97% số câu hỏi khi so sánh với ba nền tảng trí tuệ nhân tạo phổ biến khác. Đây là kết quả do doanh nghiệp công bố.

Trước khi phát triển Famos và Agos, Enfarm đã thương mại hóa các thiết bị cảm biến đất thông minh. Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, hơn 2.200 cảm biến đã được triển khai ngoài thực địa trong hai năm, trong đó khoảng 90% khách hàng có thể tự lắp đặt mà không cần kỹ thuật viên hỗ trợ trực tiếp.

Đáng chú ý, Famos được thiết kế để có thể hoạt động ngay cả khi không có cảm biến hoặc kết nối internet, hướng tới việc đưa công nghệ nông nghiệp đến những vùng sản xuất xa xôi với chi phí thấp.

Enfarm cũng từng được bình chọn vào nhóm 5 sản phẩm, giải pháp và nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc tại Việt Nam năm 2024. Năm 2025, doanh nghiệp được Diễn đàn Hòa bình Paris lựa chọn vào nhóm 50 dự án trí tuệ nhân tạo tiêu biểu trên thế giới, từ 770 hồ sơ của 111 quốc gia.

Năm 2026, Enfarm tiếp tục là một trong 3 startup Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á của Google.

Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, giải thưởng tại Seoul không chỉ ghi nhận những nỗ lực phát triển công nghệ từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội kết nối với các tập đoàn quốc tế, tìm kiếm đối tác và đưa các giải pháp nông nghiệp thông minh tiếp cận những thị trường mới.