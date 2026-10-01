Cụ Huỳnh Thúc Kháng – Một đời vì nước, vì dân

Khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1.10.1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng.

Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý miền Trung, tuyên truyền, giải thích đường lối kháng chiến, kiến quốc, động viên đồng bào, chiến sĩ ủng hộ Chính phủ và cách mạng.

Trong chuyến đi, Cụ đến Quảng Ngãi, làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ, gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Ngày 21.4.1947, do tuổi cao, sức yếu và lâm bệnh nặng, Cụ từ trần tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện, Cụ được an táng trên núi Thiên Ấn.

Ông Nguyễn Hiền cùng đoàn viên thanh niên chăm lo, quét dọn và hương khói tại khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

Khu mộ cụ Huỳnh trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, là nơi người dân và du khách tìm về tưởng nhớ, dâng hương. Giữa màu xanh của núi, những nén nhang được thắp lên như một lời tưởng nhớ đối với người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước, Nhân dân.

Trong thời gian qua, ông Nguyễn Hiền, phường Trương Quang Trọng, vẫn ngày ngày chăm lo khu mộ, đón tiếp khách, quét dọn và hương khói cho cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với ông, đó không chỉ là việc làm thường ngày mà còn là tình cảm và sự kính trọng dành cho Cụ.

“Công của Cụ lớn lắm, nên tôi thấy mình chăm lo cho Cụ là việc nên làm. Hằng ngày, tôi quét dọn, nhang đèn, rồi đón tiếp bà con, khách đến thăm Cụ”, ông Hiền chia sẻ.

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, nơi giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần tự học cho học sinh

Tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Nghĩa Hành, câu chuyện về nhà chí sĩ yêu nước được tiếp nối theo một cách gần gũi hơn: qua những giờ học, những hoạt động giáo dục và sự trưởng thành từng ngày của học sinh.

Với em Trương Nguyễn Quỳnh Phương, học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, được học dưới mái trường mang tên Cụ là niềm tự hào. “Tự hào khi được học dưới mái trường này, em luôn cố gắng học tập để có thể là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và trở thành người có ích cho xã hội”, Quỳnh Phương chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tìm hiểu về nhà chí sĩ yêu nước mang tên trường

Theo thầy Tăng Ngọc Thiên, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, giáo dục truyền thống cần được kết hợp với những phương pháp phù hợp với học sinh hôm nay. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo hứng thú để học sinh tự học, tự nghiên cứu, còn giáo viên giữ vai trò dẫn dắt.

“Ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số, hiện nay giáo viên thực hiện mô hình tạo hứng thú để học sinh tự học, tự nghiên cứu và giáo viên là người dẫn dắt”, thầy Thiên cho biết.

Không gian xanh, trang nghiêm tại nơi an nghỉ của cụ Huỳnh Thúc Kháng

Bà Bùi Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng với đức cao, vọng trọng, một đời tận tụy vì nước, vì dân là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay học tập và noi theo.

Kỉ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng là dịp để tri ân một nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, gần gũi với Nhân dân; đồng thời nhắc nhớ về lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp và tinh thần dấn thân vì dân tộc.

Tấm gương vì nước, vì dân của Cụ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước trong mỗi thế hệ hôm nay.