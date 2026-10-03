Tác giả: TS Trần Đình Lưu /Thượng tọa, TS Thích Đức ThiệnThS Nguyễn Thái Bình chủ biên

Phật Tích - Trung tâm Phật giáo cổ nhất ở Việt Nam

Cuốn sách tổng hợp những nghiên cứu, khảo cứu có giá trị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về chùa Phật Tích, làm nổi bật những giá trị tiêu biểu, độc đáo và đặc sắc về lịch sử, văn hóa của hệ thống di tích; những đóng góp quan trọng về tôn giáo, lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật… của trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa này trải qua chiều dài lịch sử dân tộc.

Kho tàng truyền thuyết tại Phật Tích, Bắc Ninh

Không chỉ là trung tâm Phật giáo, Phật Tích còn là kho tàng truyền thuyết, cho thấy nơi đây là một trung tâm tín ngưỡng và văn hóa.

- Phật Tích không chỉ là trung tâm Phật giáo, nơi đây còn lưu giữ kho tàng truyền thuyết và sinh hoạt văn hóa - văn nghệ dân gian, mà tiêu biểu là những chuyện kể về bà Tổ Cô, về các cuộc chiến tranh giữa An Dương Vương và Triệu Đà, những huyền thoại về chàng tiều phu Vương Chất, về Từ Thức gặp tiên Giáng Hương, về Cao Biền xây tháp yểm bùa, về bà Chúa Chè, về Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo và nổi tiếng là hội xem hoa mẫu đơn chùa Phật Tích vào ngày 4 tháng Giêng...

Linh thú có tuổi đời hàng nghìn năm tại chùa Phật Tích. Ảnh: VTV.

Những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc đó cho thấy Phật Tích không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn là một trung tâm tín ngưỡng và văn hóa, nơi du nhập các luồng tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng ở các vùng, các nước trong khu vực hòa nhập với sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa bản địa, làm phong phú và đặc sắc đời sống tinh thần của người Việt ở trung tâm châu thổ Bắc Bộ. Nơi đây, nhiều thế hệ các học giả, các thi nhân đã tới tham quan, nghiên cứu, thưởng ngoạn, vãng cảnh đề thơ, để lại nhiều tác phẩm thơ văn nổi tiếng.

Trải trường kỳ lịch sử dân tộc và quê hương, trung tâm Phật giáo Phật Tích đã bao lần hưng thịnh rồi hoang phế. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hầu như các công trình Phật giáo ở Phật Tích đã bị phá hủy. Với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, các di tích kiến trúc chùa, tháp ở Phật Tích đã được Nhà nước bảo tồn và đầu tư khôi phục, tôn tạo, tiêu biểu là chùa Phật Tích, một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt quan trọng đã được phục hồi và nằm trong hạng mục công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhiều di tích chùa trong vùng đã được Nhà nước xếp hạng, cấp bằng di tích lịch sử - văn hóa. Lễ hội xem hoa mẫu đơn chùa Phật Tích được khôi phục và tổ chức ngày càng quy mô, hấp dẫn. Chùa Phật Tích đã và đang là nơi diễn ra nhiều sinh hoạt Phật giáo lớn quy mô quốc gia và quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới, trung tâm Phật giáo Phật Tích lại được dịp phục hồi và hưng thịnh.

Nhưng để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa và sinh hoạt Phật giáo của trung tâm Phật Tích còn nhiều việc phải làm, trong đó có những công việc quan trọng và cấp thiết sau:

- Cần có chương trình, kế hoạch nghiên cứu một cách toàn diện về lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa của Phật Tích để có sự đánh giá khoa học về vị trí, vai trò của Phật Tích trong lịch sử văn hóa, tôn giáo của dân tộc. Hiện nay, chưa có một công trình nghiên cứu chuyên khảo nào về Phật Tích.

- Nhà nước, Giáo hội Phật giáo và các tổ chức xã hội cần quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phục hồi không chỉ di tích chùa Phật Tích mà cả hệ thống các di tích kiến trúc chùa, tháp trong khu vực, trong đó có các di tích, địa điểm, địa danh về Thánh mẫu Man Nương, sư Khâu Đà La, đồi và chùa Mả Mang, chùa Linh Quang (tức chùa Phúc Nghiêm), suối Nghịch Thủy, hệ thống các chùa Kim Ngưu, Cổ Miếu, Linh Quang...

- Cùng với việc tu bổ, phục hồi các di tích chùa, tháp, cần xây dựng Phật Tích thành trung tâm văn hóa - du lịch tâm linh và sinh thái, đáp ứng không chỉ các nhu cầu về sinh hoạt Phật giáo của các tăng ni, phật tử, mà còn phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước mỗi khi về Bắc Ninh - Kinh Bắc, quê hương của dân ca quan họ, quê hương của chùa, tháp và lễ hội dân gian tiêu biểu của Việt Nam.

TS Trần Đình Lưu /Thượng tọa, TS Thích Đức ThiệnThS Nguyễn Thái Bình chủ biên