Tuồng, chèo, cải lương lan tỏa tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Các nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn tại sân khấu tròn trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long

Tại sân khấu tròn trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Là một trong những đơn vị nghệ thuật góp mặt tại chương trình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam đem đến các tiết mục, trích đoạn tiêu biểu của tuồng, chèo, cải lương, những loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc của sân khấu dân tộc đến với công chúng giữa không gian của một lễ hội văn hóa mang quy mô quốc tế.

Trong không gian cổ kính của Hoàng thành, tiếng trống, nhịp phách, lời ca cùng những động tác hình thể đặc trưng của sân khấu truyền thống tạo nên điểm nhấn riêng cho chương trình.

Các nghệ sĩ thể hiện tiết mục với phong cách biểu diễn giàu tính ước lệ, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, giúp khán giả có thể cảm nhận những đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật ngay trên sân khấu.

Đáng chú ý, chương trình thu hút cả những khán giả chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với tuồng, chèo, cải lương.

Với du khách quốc tế, những tiết mục biểu diễn trực tiếp trở thành cách tiếp cận văn hóa Việt Nam sinh động, từ âm thanh, phục trang đến ngôn ngữ hình thể của nghệ sĩ.

Trong khi đó, sự hiện diện của đông đảo khán giả trẻ cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận thêm một nhóm công chúng mới.

Việc đưa tuồng, chèo, cải lương vào không gian giao lưu văn hóa của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức cho công chúng, mà còn đặt nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với nhiều nền văn hóa khác.

Từ sân khấu Hoàng thành, những giá trị văn hoá được bồi đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục được giới thiệu, kết nối và tìm kiếm những cách thức mới để đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường, việc tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là cơ hội để nghệ thuật Việt Nam góp tiếng nói vào không gian giao lưu văn hóa quy mô quốc tế, nơi các nghệ sĩ và các loại hình nghệ thuật từ nhiều quốc gia cùng hội tụ.

Đây cũng là dịp để Nhà hát giới thiệu những giá trị đặc sắc của tuồng, chèo, cải lương đến đông đảo công chúng, trong đó có nhiều du khách quốc tế.

Những trích đoạn quen thuộc, giàu tính đại diện của sân khấu truyền thống như Ông già cõng vợ đi hội, Lý trưởng - Mẹ Đốp, cùng các làn điệu dân ca, tiết mục mang âm hưởng vùng miền của nghệ thuật cải lương được Nhà hát lựa chọn để giới thiệu tới công chúng tại lễ hội.

Đây đều là những trích đoạn có ngôn ngữ biểu diễn đặc trưng, qua đó giúp khán giả cảm nhận rõ hơn màu sắc và vẻ đẹp riêng của sân khấu Việt Nam.

Cũng theo NSND Lê Tuấn Cường, để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả quốc tế, chương trình có phần dẫn bằng song ngữ.

Bên cạnh đó, Nhà hát bố trí nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Anh để hỗ trợ phiên dịch, giúp du khách nước ngoài hiểu thêm về nội dung, nhân vật và đặc trưng của từng tiết mục ngay trong quá trình thưởng thức. Cách làm này tạo thêm một “cầu nối” giữa ngôn ngữ sân khấu truyền thống và công chúng đến từ nhiều quốc gia.

NSND Lê Tuấn Cường cho biết, dù thời tiết tại Hà Nội khá nóng, các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần nghiêm túc, tập trung và say mê trong từng phần biểu diễn.

Với họ, được đứng trên sân khấu giữa không gian Hoàng thành Thăng Long, trước công chúng trong nước và quốc tế, cũng là dịp để mỗi nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.