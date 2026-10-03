Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Tham dự sự kiện có đại diện Chính quyền tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Primorye, Lãnh sự đoàn, các sở, ban, ngành, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo người dân sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh, vùng Viễn Đông, nơi mặt trời mọc sớm nhất trên đất nước Nga, không chỉ là cửa ngõ nối liền với châu Á-Thái Bình Dương, mà còn là mảnh đất đong đầy tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga; nơi ghi dấu ấn ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Vladivostok.

Theo Tổng Lãnh sự, sự kiện không chỉ quảng bá những nét đặc trưng về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nga mà còn là nhịp cầu tri ân tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, kinh tế, thương mại và du lịch.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên phát biểu tại sự kiện.

Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn sự kiện “đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Vladivostok và vùng Viễn Đông” bằng âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và những câu chuyện về tiềm năng kinh tế, du lịch của đất nước, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Kiên kỳ vọng sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa Việt Nam với Vladivostok cũng như vùng Viễn Đông nói riêng; đồng thời làm nổi bật những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của Vladivostok và vùng Viễn Đông.

Tại sự kiện, chương trình nghệ thuật mở đầu bằng màn biểu diễn trống khai hội của tập thể sinh viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU). Tiếp đó, “Lễ hội Áo dài - Sắc màu Việt Nam” đưa khán giả ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử phát triển của tà áo dài.

Những người mẫu Việt Nam và Nga đã trình diễn những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp vừa kín đáo, duyên dáng vừa gợi cảm “ẩn mà hiện”, “kín mà mở”, đúng với tinh thần phương Đông.

Nghệ sĩ opera Nga Sakhatskaya Alina Alexandrovna thể hiện ca khúc “Nhớ về Hà Nội”.

Tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: điệu múa “Cô đôi thượng ngàn” mang đậm nét văn hóa dân gian của Đạo Thờ Mẫu Việt Nam do sinh viên Việt-Nga tại FEFU biểu diễn; ca khúc “Nhớ về Hà Nội” qua giọng ca của nghệ sĩ opera Nga Sakhatskaya Alina Alexandrovna; hòa tấu violon của Dàn nhạc thính phòng mẫu “Khúc dạo đầu” - trường Nghệ thuật thiếu nhi Vladivostok số 8 mang tên A.V.Vorobyov.

Tiếp đến, là màn trình diễn võ thuật Vịnh Xuân Quyền, nhánh Việt Nam của câu lạc bộ Wushu “Dva Drakon”; cùng điệu múa hoa sen “Một vòng Việt Nam” của tốp múa Nga-Việt và điệu nhảy truyền thống Kalinka của các nghệ sĩ nhí Cung Sáng tạo Thiếu nhi thành phố Vladivostok - Trường Trung học số 82… nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Tiết mục “Cô đôi thượng ngàn”.

Sau chương trình nghệ thuật, khách mời, khán giả tự do tham quan các gian hàng của lễ hội, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như Phở, nem, bánh mì, cafe, hoa quả sấy khô của Việt Nam, tìm hiểu văn hóa qua các trò chơi dân gian như vẽ tranh Đông Hồ trên giấy dó, múa sạp… và khám phá tiềm năng về du lịch, kinh tế cũng như cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, chính quyền và truyền thông, báo chí sở tại cũng như bà con cộng đồng người Việt. Hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới.

Thành công của sự kiện mở ra triển vọng cho những hoạt động giao lưu, hợp tác thường niên, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là tại khu vực Viễn Đông.