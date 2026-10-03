Thúc đẩy du lịch cộng đồng, thể thao mạo hiểm để phát triển nông thôn mới vùng miền núi Lai Châu

Đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu chủ trì hội thảo. (Ảnh: BẢO TRUNG)

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã giới thiệu những đặc điểm ưu thế nổi bật của tỉnh Lai Châu trong phát triển du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm.

Lai Châu sở hữu những lợi thế độc đáo về tự nhiên. Tỉnh có 20 dân tộc sinh sống, trong đó 13 dân tộc cư trú thành cộng đồng với nền văn hóa đa dạng phong phú, giữ nguyên được những đặc trưng truyền thống trong kiến trúc nhà ở, phong tục thói quen, lễ hội và trang phục dân tộc.

Lai Châu có những điểm thu hút du lịch đặc trưng như được mệnh danh là "Vương quốc các đỉnh núi cao", sở hữu nhiều ngọn núi thuộc top đầu Việt Nam như Putaleng, Kỳ Quan San, Bạch Mộc Lượng Tử, là thiên đường cho người thích leo núi và du lịch mạo hiểm. Lai Châu còn có đèo Ô Quy Hồ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" của miền bắc; động Pu Sam Cap được gọi là "Tây Bắc đệ nhất động", thác Tắc Tình và cao nguyên Sìn Hồ...

Những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xen lẫn trên núi cao là tiềm năng lớn để Lai Châu phát triển hình thức du lịch cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thành công nhiều điểm du lịch cộng đồng có tiếng như Sin Suối Hồ, Bản Thẳm, bản Lao Chải, bản Nà Luồng, bản Sì Thâu Chải...

Tại các dãy núi và bản làng đó, thời gian qua tỉnh và các đơn vị tổ chức nhiều giải leo núi, chạy bộ, du lịch mạo hiểm. Việc thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng bước đầu đem lại hiệu quả văn hóa và kinh tế xã hội rất cao, giải quyết việc làm cho đồng bào thiểu số, thúc đẩy và tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương và tăng thu nhập cho đồng bào, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, tác động tiêu cực khi phát triển du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm có thể dẫn đến những thay đổi không mong muốn trong văn hóa truyền thống. Nhu cầu của du khách có thể khác với nhu cầu của cộng đồng địa phương. Kiến trúc truyền thống bị thay đổi để đáp ứng yêu cầu của du khách (thí dụ: homestay truyền thống được sửa đổi để có tiện nghi hiện đại). Phong tục, thói quen, thậm chí cả di sản văn hóa có nguy cơ bị biến dạng hoặc mất đi.

Ngoài ra, hiện ngành du lịch Lai Châu còn thiếu nguồn lực đầu tư, thiếu hướng dẫn viên và chưa có hệ thống bán hàng OCOP để tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào thiểu số.

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh BẢO TRUNG)

Chiến lược Phát triển du lịch cộng đồng của Lai Châu là xây dựng các tuyến đường du lịch kết hợp giữa du lịch cộng đồng và du lịch xanh. Mục tiêu là cho phép du khách trải nghiệm trực tiếp cuộc sống của các cộng đồng dân tộc, thông qua các hoạt động như homestay và tham quan bản làng truyền thống. Các sản phẩm du lịch cộng đồng được phát triển dựa trên những lợi thế văn hóa và tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Tiến sĩ, nhà văn Hà Thanh Vân phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BẢO TRUNG)

Đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình đi trekking, du lịch cộng đồng trong và ngoài nước, đóng góp nhiều ý kiến để giúp Lai Châu thúc đẩy du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm như cần xây dựng các câu chuyện về bản làng, ngọn núi, con người để không chỉ thu hút khách đi du lịch, tham gia thể thao mạo hiểm rồi về ngay; cần níu chân du khách bằng hệ thống bán hàng OCOP nông sản và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cần phối hợp các tỉnh giáp ranh, lân cận để xây dựng tuyến đường leo núi, trail liên vùng mang đặc trưng, bản sắc của đồi núi và con người Tây Bắc.

Ngành du lịch tỉnh cũng cần chuẩn hóa các quy định trong du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm để bảo vệ an toàn cho du khách, vận động viên tham gia, đào tạo nguồn nhân lực hướng dẫn viên và huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào du lịch, nhất là các sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc.