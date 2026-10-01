Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 557/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần TIE.

Theo đó, TIE bị UBCKNn phạt 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Công ty Cổ phần TIE bị phạt hơn 200 triệu đồng (ảnh minh họa AI).

Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024, 2025. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024, 2025. Báo cáo thường niên năm 2025. Công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

TIE còn bị UBCKNN phạt 112,5 triệu đồng vì chỉ có 1 thành viên Ủy ban kiểm toán, không đảm bảo số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định từ 2 thành viên Ủy ban kiểm toán trở lên.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần TIE còn bị phạt 40 triệu đồng đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần TIE bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 212,5 triệu đồng.