Xã Châu Phong đạt 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại xã Châu Phong.

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Châu Phong tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Qua đánh giá, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 98%, tỷ lệ thu nhận VNeID mức 2 cho người dân từ 14 tuổi trở lên đạt hơn 91%. Bên cạnh đó, 16 tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và làng nghề: Khoảng 90% diện tích lúa sử dụng thiết bị bay không người lái giúp giảm 10 - 15% chi phí, đưa sản phẩm dệt thổ cẩm Chăm lên sàn thương mại điện tử và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.