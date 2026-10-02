ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Theo Quyết định số 570/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình có trụ sở tại số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 13, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, bị xử phạt đối với hai hành vi vi phạm về công bố thông tin.

Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố một số nghị quyết Hội đồng quản trị trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử của công ty.

Các tài liệu chưa được công bố gồm: Nghị quyết số 03/NQ-ICDLB ngày 13/4/2023 về việc họp Hội đồng quản trị quý I/2023; Nghị quyết số 27/2024/NQHĐQT ngày 27/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan; Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 3/4/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sửa đổi, bổ sung; Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc thông qua giao dịch, hợp đồng năm 2026 với các bên liên quan.

Ảnh minh họa. Ảnh: icdlongbinh.com

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Các thiếu sót được ghi nhận tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2025, năm 2026.

Trong đó, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 với người có liên quan.

Theo tài liệu công ty cung cấp và báo cáo thường niên năm 2025, AMERICA LLC sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Tuy nhiên, công ty chưa trình bày thông tin về tổ chức này trong danh sách người có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, năm 2026 và cả năm 2025.

Ngoài ra, báo cáo tài chính riêng năm 2024, năm 2025 đã kiểm toán và tài liệu công ty cung cấp cho thấy doanh nghiệp phát sinh giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, là công ty mẹ, và Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng, là công ty cùng tập đoàn. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận đầy đủ giao dịch và giá trị giao dịch phát sinh trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025./.