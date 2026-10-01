Công ty 'con' của Trungnam Group tiếp tục bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt 92,5 triệu đồng

Ngày 29/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 565/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Trung Nam (Thành phố Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc xử phạt vi phạm của Công ty CP Trung Nam - Trung Nam Land về thời hạn công bố thông tin.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Trung Nam đã chậm công bố thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên 10 ngày làm việc so với quy định với hàng chục báo cáo định kỳ (bán niên và cả năm) trong các năm 2021, 2023-2025.

Cụ thể gồm các báo cáo tài chính; báo cáo tình hình tài chính; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu; báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Doanh nghiệp này cũng chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi khi đến ngày đáo hạn đối với mã trái phiếu TNLCB2025001.

Công ty cũng chậm công bố thông tin dưới 10 ngày so với quy định với các báo cáo tài chính bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2022; tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên 2022.

Công ty CP Trung Nam (Trung Nam Land) là công ty thành viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 20/8, một công ty khác thuộc hệ sinh thái Trung Nam Group là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (địa chỉ tại 7A/68 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì lý do tương tự.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu về gia hạn kỳ hạn trái phiếu EDICB2325001 và thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu EDICB2325001.

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, Trung Nam Group chậm từ 10 ngày làm việc trở lên trong việc công bố nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu. Danh mục thông tin bị chậm công bố khá rộng, từ kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCB22224003 đến các báo cáo về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn năm 2022-2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm công bố một số báo cáo tài chính và báo cáo tình hình tài chính trong các năm từ năm 2022 đến 2025.

Với các hành vi vi phạm nói trên, Trungnam Group bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với số tiền 92,5 triệu đồng.

Trungnam Group được thành lập năm 2004, hoạt động theo mô hình đa ngành với các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp - thông tin điện tử và các lĩnh vực liên quan.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án điển hình trong lĩnh vực hạ tầng của Trung Nam Group phải nhắc đến "siêu dự án" giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).