Chứng khoán thế giới 2/10: Hong Kong giảm 2,6%, châu Âu hồi phục trước giờ Mỹ công bố việc làm

Hong Kong giảm mạnh, Nikkei mất gần 1%

Thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên giao dịch ngày 2/10 với diễn biến phân hóa, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biến động của thị trường trái phiếu toàn cầu.

Chỉ số Hang Seng đóng cửa phiên 2/10/2026 tại 23.972,29 điểm, giảm 640,98 điểm, tương đương 2,60%. Ảnh: Sing Tao.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 đóng cửa ở 68.309,46 điểm, giảm 647,26 điểm, tương đương 0,94%. Dù điều chỉnh trong phiên cuối tuần, chỉ số này vẫn tăng gần 3% tính chung cả tuần.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), áp lực bán mạnh hơn. Hang Seng đóng cửa ở 23.972,29 điểm, giảm 640,98 điểm, tương đương 2,60%, sau khi thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ.

Diễn biến giảm mạnh của Hang Seng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và những biến động trên thị trường năng lượng tiếp tục tác động tới khẩu vị rủi ro.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), thị trường đi ngược xu hướng khi TAIEX tăng khoảng 0,3%, lên quanh 48.484 điểm. Một số cổ phiếu công nghệ lớn điều chỉnh nhẹ, phần nào hạn chế mức tăng chung của chỉ số.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục nghỉ Quốc khánh và chưa giao dịch trở lại trong ngày 2/10.

Châu Âu hồi phục sau phiên bán mạnh

Tại châu Âu, các chỉ số chính lấy lại sắc xanh sau phiên giảm mạnh trước đó.

Đến khoảng giữa chiều theo giờ Việt Nam, STOXX 600 tăng khoảng 0,9% lên 632,77 điểm. Nhóm công nghệ dẫn đầu đà hồi phục với mức tăng khoảng 2,2%.

Phiên trước đó, STOXX 600 giảm 1,3% và có thời điểm xuống vùng thấp nhất trong hơn ba tháng.

Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với màn hình hiển thị diễn biến chỉ số DAX. Ảnh: Reuters.

Đà hồi phục của chứng khoán châu Âu diễn ra trong bối cảnh áp lực trên thị trường trái phiếu dịu bớt. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 6,5 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến tại Pháp khi chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm giữa Pháp và Đức có lúc lên tới 149 điểm cơ bản, mức rộng nhất kể từ giai đoạn khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro năm 2012.

Giá dầu cũng hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh trước đó. Trong phiên 2/10, dầu Brent có thời điểm lùi xuống dưới 100 USD/thùng, phần nào giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và chi phí đầu vào.

Phố Wall chờ dữ liệu việc làm Mỹ

Tại Mỹ, trước giờ mở cửa, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính đồng loạt tăng.

Khoảng 16h theo giờ Việt Nam, Dow Jones futures tăng 0,51%, S&P 500 futures tăng 0,50% và Nasdaq 100 futures tăng 0,83%.

Một số cổ phiếu công nghệ và bán dẫn vốn hóa lớn tăng trong giao dịch trước giờ mở cửa, hỗ trợ tâm lý thị trường.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn New York Stock Exchange (NYSE) tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ở phiên liền trước, Dow Jones tăng 0,04% lên 50.926,56 điểm; S&P 500 tăng 0,19% lên 7.666,45 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,04% lên 26.871,60 điểm.

Tâm điểm của thị trường tối 2/10 là báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố lúc 19h30 giờ Việt Nam.

Giới phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 90.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức tăng của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tiếp tục duy trì ở 4,1%.

Dữ liệu việc làm được theo dõi sát bởi có thể tác động tới kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau những biến động mạnh của lợi suất trái phiếu trong tuần, thị trường đang đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu liên quan tới tăng trưởng tiền lương và sức khỏe của thị trường lao động.

Nhìn chung, phiên 2/10 cho thấy chứng khoán toàn cầu chưa hình thành xu hướng đồng nhất. Áp lực từ lợi suất trái phiếu vẫn hiện hữu tại châu Á, trong khi châu Âu có nhịp hồi phục và thị trường Mỹ chờ dữ liệu việc làm để xác định hướng đi tiếp theo.