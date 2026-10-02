Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Những con số ấn tượng từ sản xuất công nghiệp, dịch vụ, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư công và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang khẳng định tính đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của Trung ương và chính quyền Thành phố, tạo tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế toàn diện trong những tháng cuối năm.

Động lực lớn từ dịch vụ và dòng vốn đầu tư công

Bức tranh kinh tế quý III của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng bứt phá với mức tăng 10,17%, đóng góp 37,5% vào mức tăng chung.

Khu vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi với mức tăng 9,95%, đóng góp tới 51,9% vào tổng tốc độ tăng trưởng.

Điểm sáng nổi bật của ngành dịch vụ là sự phục hồi lĩnh vực du lịch với hơn 8,51 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, tăng 34,5% so với cùng kỳ, mang lại tổng doanh thu ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%. Thành phố đang chủ động chuyển dịch định hướng sang gia tăng giá trị chi tiêu của du khách thông qua các sản phẩm du lịch MICE chất lượng cao.

Khách du lịch tham quan, mua sắm tại chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Song song với đà tăng trưởng ngành hàng, việc khơi thông các dòng vốn lớn là nhân tố then chốt tạo nên bước chuyển mình tích cực. Lần đầu tiên trong 9 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành giải ngân đầu tư công đạt hơn 70% kế hoạch năm, tương đương hơn 103.000 tỷ đồng được bơm trực tiếp vào nền kinh tế.

Dòng vốn mồi này kích hoạt hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, thu hút vốn FDI vượt chỉ tiêu với hơn 12 tỷ USD và thu ngân sách nhà nước đạt gần 671.000 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Nỗ lực kiên trì tháo gỡ vướng mắc thể chế giúp Thành phố xử lý dứt điểm 669 dự án tồn đọng, đưa hàng nghìn héc-ta đất và nguồn lực tài chính lớn trở lại chu chuyển sản xuất kinh doanh, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về kết quả tăng trưởng này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế nhận định, việc GRDP 9 tháng đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua, khẳng định sức bứt phá lớn của Thành phố trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Ông Trần Hoàng Ngân phân tích thêm, khi có tới một nửa số địa phương trên cả nước đạt tốc độ tăng trưởng hơn 10% trong quý III, mục tiêu tăng trưởng hai con số là hoàn toàn khả thi. Kết quả đạt được tạo nền tảng niềm tin vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân hơn 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Tối ưu thể chế đặc thù, dồn sức cho chặng đường nước rút

Để duy trì đà tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn sức triển khai các giải pháp mang tính chiến lược trong quý IV/2026. Trọng tâm hàng đầu là đẩy mạnh nâng cao năng suất dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việc đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ cải thiện trực tiếp chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ đầu 10/2026 mang đến khung pháp lý đặc thù với nhiều điều khoản phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền Thành phố, tạo dư địa thí điểm các chính sách vượt trội để thu hút nguồn lực.

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy chuyển đổi số dịch vụ công để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: A.T)

Bên cạnh cải cách hành chính, Thành phố tập trung kích hoạt các động lực tăng trưởng mới như hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, phát triển kinh tế biển và hệ thống trung tâm logistics.

Để đồng hành trực tiếp cùng cộng đồng kinh doanh, việc thành lập các tổ xử lý di động làm việc tại hiện trường nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vốn và lãi suất cho doanh nghiệp đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cùng với phát triển kinh tế, Thành phố kiên trì gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng sống của người dân qua việc giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng dân sinh như chống ngập, giảm ùn tắc giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển mạng lưới y tế, giáo dục.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chặng cuối năm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ thực hiện 3 chỉ tiêu lớn gồm: phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,7%, thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Ông Trần Lưu Quang chỉ rõ, quý IV luôn là thời điểm có tốc độ tăng trưởng cao nhất và khả năng tạo bứt phá mạnh nhất trong năm. Sự kết hợp giữa hiệu lực của Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua sẽ gỡ bỏ những điểm nghẽn tồn đọng, mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.

Việc chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực thành kết quả tăng trưởng cụ thể trong những tháng còn lại năm 2026 sẽ là chìa khóa quyết định để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra.