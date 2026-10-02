9 tháng: Quảng Ninh tăng trưởng GRDP 12,54% đứng đầu cả nước, thu ngân sách tăng gần 60%

Theo số liệu Thống kê TP Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh trong quý 2 năm 026 đạt 29.200 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Sang quý 3, thu ngân sách ước đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 33,1%. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách ước đạt 77.800 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu. Cụ thể, quý 2 đạt 24.600 tỷ đồng, tăng 111,7%; quý 3 ước đạt 24.500 tỷ đồng, tăng 38,4%. Lũy kế 9 tháng, thu nội địa đạt 66.600 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ.

(Ảnh minh họa)

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tăng trưởng. Quý 2 năm 2026 đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 31,1%; quý 3 ước đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 2,4%. Tính chung 9 tháng, khoản thu này ước đạt 11.200 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Kết quả thu ngân sách phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển tích cực, góp phần thúc đẩy doanh thu ngành thương mại.

Cùng với kết quả thu ngân sách và tăng trưởng GRDP, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động cơ bản ổn định, thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung được bảo đảm, không xuất hiện biến động lớn về lãi suất huy động.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, các tổ chức tín dụng vẫn ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Tổng dư nợ tín dụng ước tính đến hết 9 tháng năm 2026 đạt 247.000 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ; ước cả năm đạt 255.000 tỷ đồng, tăng 13,9%. Số dư huy động vốn 9 tháng đạt 271.000 tỷ đồng, tăng 12,6%; ước cả năm đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường giải quyết, chi trả kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Chi hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh ước 9 tháng đạt 120,9 tỷ đồng, tăng 1,82% so với cùng kỳ; ước cả năm đạt 266,2 tỷ đồng, tăng 5,9%.