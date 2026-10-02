Cà Mau đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ lãnh đạo lên 75% vào năm 2030

Chiều 2.10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho hay, mục tiêu kế hoạch là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Theo đó, trong lĩnh vực chính trị phấn đấu đến năm 2030, khoảng 75% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế sẽ tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt khoảng 60% vào năm 2030. Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 25%; nâng tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp đạt ít nhất 30%.

Đối với đời sống gia đình phấn đấu giảm số giờ trung bình làm nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,4 lần vào năm 2030, so với nam giới. 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ. 100% cơ sở trợ giúp xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực về giới.

Về y tế, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm xuống dưới 42/100.000 trẻ sinh sống. Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm dưới 18 ca sinh/1.000 phụ nữ.

Về giáo dục, nội dung giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân; được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2026 trở đi…

Chị em phụ nữ vùng nông thôn Cà Mau ngày càng tham gia nhiều tổ chức xã hội, giúp nâng cao trình độ, kiến thức

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý chính quyền trong nâng cao nhận thức và thực hiện bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định bình đẳng giới.

Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án... nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo các cấp trong hoạch định chính sách.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên môn của các nước, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trong lĩnh vực bình đẳng giới.

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UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy tại các cấp học.

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh. Phía Sở VHTTDL đẩy mạnh việc truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới…