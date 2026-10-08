Công khai các khoản thu đầu năm học

Học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đọc sách tại thư viện trong giờ ra chơi (ảnh tư liệu,minh họa).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 625 cơ sở giáo dục công lập. Đầu năm học, Sở đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, đúng mục đích, mức thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không tự đặt ra khoản thu, tên gọi khoản thu hoặc mức thu ngoài quy định. Các khoản thu, chi thuộc hoạt động của cơ sở giáo dục phải được thực hiện thông qua bộ phận tài chính, kế toán, có hóa đơn, chứng từ và hạch toán đầy đủ; không giao giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu, giữ, quản lý tiền hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận, quản lý các khoản thu của đơn vị.

Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, yêu cầu xuyên suốt của ngành là các trường chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng mức quy định; không được đặt thêm hoặc đổi tên các khoản thu để thu ngoài quy định.

Đối với những nội dung đã được ngân sách hoặc các nguồn kinh phí khác bảo đảm, các trường không được thu trùng từ phụ huynh. Sở cũng yêu cầu không thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học; không thu đối với học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ hoặc trong thời gian dịch vụ không được cung cấp.

Các cơ sở giáo dục không được ép buộc học sinh tham gia bảo hiểm tự nguyện, mua sách tham khảo, tài liệu, đồ dùng hỗ trợ học tập hoặc đồng phục của các nhà cung cấp do nhà trường chỉ định. Trước khi tổ chức thu, nhà trường phải công khai căn cứ pháp lý, đối tượng, mức thu, thời gian, phương thức thu, dự toán và mục đích sử dụng nguồn thu. Đặc biệt, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm tổ chức thu, quản lý, sử dụng và phải công khai đối với các nguồn kinh phí.

Bà Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, phường Tân An cho biết, nhà trường căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ngành để xác định những khoản được phép thu, những khoản vận động. Các nội dung này được trao đổi, lấy ý kiến tại cuộc họp phụ huynh và hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường. Năm học 2026-2027, trường thực hiện 3 khoản thu gồm bảo hiểm y tế bắt buộc; kinh phí thuê lao công vệ sinh những khu vực học sinh không thể tự thực hiện và khoản thu phục vụ liên lạc điện tử giữa nhà trường với phụ huynh. Đối với bảo hiểm thân thể, nhà trường xác định đây là khoản tự nguyện. Riêng khoản thu trông giữ phương tiện của học sinh, trường hiện chưa thực hiện do chưa có hướng dẫn cụ thể. Mỗi ngày trường có hơn 1.000 phương tiện xe đạp, xe máy của học sinh. Nhà trường mong chờ cơ quan chức năng có hướng dẫn, tạo điều kiện để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản của học sinh, nhất là trong điều kiện trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và số lượng phương tiện lớn, bà Thảo thông tin.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực giáo dục, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của tổ chức, cá nhân, UBND phường Ea Kao công khai đường dây nóng là số điện thoại lãnh đạo xã để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu; tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. UBND phường đề nghị, các trường học trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Chỉ thị yêu cầu, ngành rà soát, hướng dẫn các cơ sở giáo dục quản lý các khoản thu; công khai, minh bạch các khoản thu, chi theo quy định; đồng thời xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.