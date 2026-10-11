Dấu ấn Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026

Khoảnh khắc đẹp và hào hứng của học sinh tham gia Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026.

Ngày 11/10, Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026 với chủ đề “Kết nối Trí tuệ - Kiến tạo Tương lai” diễn ra sôi nổi tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Hội giao lưu do Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Giáo dục và Thời đại; sự đồng hành của Trường Đại học Nam Cần Thơ; đơn vị tài trợ Vietravel và Nam Á Bank .

Tham dự có ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phía Nam, Văn phòng Bộ GD&ĐT; ông Võ Hồng Lam (trái), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Sự hiện diện của các đại biểu góp phần làm nên thành công, lan tỏa ý nghĩa và giá trị của Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026.

Đại điện Văn phòng Bộ GD&ĐT và đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao hoa, kỉ niệm chương cho đại diện Ban Tổ chức gồm Nhà báo Nguyễn Xuân Lộc, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại ĐBSCL và bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Quốc tế Milestones.

Ban Tổ chức trao hoa và kỷ niệm chương cho đơn vị đồng hành (Trường Đại học Nam Cần Thơ) và các nhà tài trợ (Vietravel chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Nam Á Bank Cần Thơ).

Đại diện các đơn vị tham dự khai mạc hội giao lưu.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm tại khu vực tranh tài STEM Talent Cần Thơ 2026.

Năm nay, 89 đội tham gia được chia thành ba cấp độ: sơ cấp có 38 đội, trung cấp có 45 đội và cao cấp có 6 đội.

Học sinh Cần Thơ hào hứng tranh tài, thể hiện tư duy sáng tạo và bản lĩnh công nghệ.

Những khoảnh khắc căng thẳng, tập trung cao độ của học sinh trong phần thi Robotics Challenge.

Với chủ đề hướng đến môi trường xanh, Robotics Challenge đưa ra các thử thách trên sa bàn mô phỏng, yêu cầu học sinh lập trình và điều khiển robot thực hiện những nhiệm vụ như Khoanh vùng, Trung hòa và Phân tích.

Các đại biểu và thầy cô giáo theo dõi phần tranh tài của các đội qua màn hình trực tuyến.

Tại chương trình Bế mạc, Ban Tổ chức trao quà lưu niệm và kỷ niệm chương tri ân các trường và đơn vị giáo dục tham gia Hội giao lưu.

Sau buổi tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức trao các hạng mục gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải Tài năng cho các đội ở từng cấp độ. Phần thưởng gồm tiền mặt, voucher học tập, huy chương, giấy chứng nhận và quà tặng từ các đơn vị đồng hành.

Ban Tổ chức trao Giải Khuyến khích cho các đội thi.

Các đội thi xuất sắc nhận Giải Ba tại STEM Talent Cần Thơ 2026.

Đặc biệt, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các đội xuất sắc ở ba cấp độ: sơ cấp thuộc Trường Tiểu học Bình Thủy, phân hiệu 2; trung cấp thuộc Trường Tiểu học Ninh Kiều, phân hiệu Ngô Quyền; cao cấp thuộc các Trường THCS Lương Thế Vinh, THCS Ninh Kiều và THPT chuyên Lý Tự Trọng.