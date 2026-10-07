Công an xã ở Lâm Đồng khám phá những vụ án 'mờ'

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) đã điều tra, làm rõ 2 vụ án có tính chất phức tạp. Việc nhanh chóng phá những vụ án phức tạp không chỉ thể hiện sự sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an xã mà còn củng cố vững chắc niềm tin của người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Thủy.

Buổi sáng một ngày tháng 4/2026, một người phụ nữ hớt hải đến trụ sở Công an xã Tân Minh trình báo vụ việc. Người phụ nữ đó là bà Hồ Thị Kiều Loan (SN 1983, chủ tiệm vàng Hải Loan, xã Tân Minh) cho biết, khoảng 12h trưa hôm trước (17/4/2026), có một khách hàng, trùm kín mặt, đeo kính mát đen, điều khiển xe Wave màu trắng ghé vào cửa hàng của bà hỏi mua vàng.

Tại đây, đối tượng đã liên tục “tung chiêu” khiến chủ cửa hàng phân tâm, mất cảnh giác. Nhân lúc sơ hở, người phụ nữ này nhanh tay lấy đi một mặt dây chuyền vàng (trị giá khoảng 11 triệu đồng). Ngay sau đó, đối tượng vờ nghe điện thoại của người thân, lấy cớ không đủ tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đến tối cùng ngày, khi kiểm lại hàng và rà soát dữ liệu camera, bà Loan mới phát hiện bị mất tài sản.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" Nguyễn Thị Xuân Thủy.

Sau khi nghe bà Loan trình báo, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, chỉ huy Công an xã Tân Minh đã lập tức cử cán bộ đến hiện trường tổ chức dựng lại diễn biến vụ việc và truy xét theo vết của kẻ nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Minh đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vàng của cửa hàng Hải Loan là Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1983, trú xã Tuyên Quang, Lâm Đồng). Đáng chú ý, Thủy từng có 7 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Xuân Thủy tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Quá trình truy tìm, Công an xã Tân Minh phát hiện Thủy đang ở xã Hàm Thuận Nam. Ngay lập tức, phối hợp với Công an xã Hàm Thuận Nam, Công an xã Tân Minh nhanh chóng tiếp cận và mời Thủy về làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cùng lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, “nữ quái” có 7 tiền án đã phải cúi đầu nhận tội. Công an xã đã thu hồi trọn vẹn số tiền bán vàng cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Điểu Phước chỉ nơi đột nhập nhà chị Đặng Thị Quỳnh T.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 24/7/2026, tại thôn 4, xã Tân Minh lại xảy ra một vụ án khác có tính chất nghiêm trọng hơn, đối tượng gây án cực kỳ manh động và liều lĩnh.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Đặng Thị Quỳnh T. (SN 1994) trong trạng thái hoảng loạn đã đến trụ sở Công an xã trình báo: vào khoảng 1h30, kẻ gian đột nhập vào nhà khi chị đang ngủ. Đối tượng không chỉ lấy đi 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max mà còn dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị rồi tẩu thoát bằng cửa sau.

Vụ án xảy ra giữa đêm khuya, nạn nhân cung cấp thông tin trong tình trạng hoảng loạn, manh mối vô cùng mong manh. Xác định nếu không nhanh chóng phá án sẽ gây hoang mang cho người dân và tình hình an ninh trật tự địa phương bị đe dọa nghiêm trọng. Ngay lập tức, Ban chỉ huy Công an xã Tân Minh đã chỉ đạo, huy động lực lượng, phối hợp cùng các tổ an ninh cơ sở, truy tìm đối tượng gây án.

Đối tượng Điểu Phước tại nhà chị Đặng Thị Quỳnh T.

Chỉ sau hơn 1 giờ rà soát, Công an xã Tân Minh đã xác minh và dựng được “chân dung” kẻ tình nghi là Điểu Phước (SN 2004, trú xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai). Điểu Phước là đối tượng bất hảo, thường xuyên trộm cắp, hiện đang bị Công an xã Hoài Đức (tỉnh Lâm Đồng) thụ lý điều tra trong một vụ án trộm cắp khác nhưng liên tục vắng mặt tại địa phương.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng phá án nắm được sau khi gây án, Phước đã nhanh chóng di chuyển đến phường Xuân Lộc (TP Đồng Nai). Một tổ công tác của Công an xã Tân Minh cấp tốc lên đường, phối hợp với Công an phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai truy vết đối tượng. Rất ma mãnh, phát hiện bị theo dõi, Điểu Phước quay ngược lại xã Xuân Hòa, thu gom đồ đạc rồi tính kế tẩu thoát.

Bằng nỗ lực và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/8/2026, ngay khi Điểu Phước vừa xuất hiện tại một nhà trọ trên địa bàn xã Xuân Hòa, các mũi trinh sát mật phục đã đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Khai thác nhanh đối tượng, Điểu Phước đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Công an xã Tân Minh kịp thời thu hồi tài sản trộm cắp, trả lại cho chị Quỳnh T.

Nói về 2 vụ án, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Công an xã Tân Minh cho biết, sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an xã Tân Minh phân công cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình, nhanh chóng điều tra, đồng thời đặt ra quyết tâm trong thời gian ngắn nhất phải truy tìm được đối tượng về quy án, thu hồi tài sản, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Hai vụ án khá phức tạp, với tính chất, thủ đoạn khác nhau, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự nhạy bén nghiệp vụ và khả năng phối hợp điều tra linh hoạt, Công an xã Tân Minh đã nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc, bắt giữ đúng người, thu hồi trọn vẹn tài sản trả lại người dân.