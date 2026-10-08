Người đàn ông Hải Phòng bình luận sai sự thật, xúc phạm chính quyền xã

Thông tin từ Công an phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 6/10, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp công dân sinh sống trên địa bàn về hành vi bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Hòa Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện ông Nguyễn Văn Th (SN 1982, trú tại Tổ dân phố Trung Hà, phường Hòa Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan, tổ chức và chính quyền UBND xã Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh).

Công dân Nguyễn Văn Th thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Th. thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội...

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Th, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

Công an phường Hòa Bình đề nghị người dân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng cần cảnh giác, không bình luận, chia sẻ, đăng tải các thông tin tiêu cực sai sự thật; thông tin chưa được kiểm chứng; xúc phạm danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân...

Các trường hợp đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.