Đừng biến mâu thuẫn đời thường thành vi phạm pháp luật

Chỉ khi lực lượng chức năng triệu tập đến làm việc, chị T mới nhận thức được sai phạm của mình, chủ động gỡ bỏ bài đăng, trực tiếp xin lỗi chị H và gia đình, cam kết không tái phạm và bị phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng”.

Ảnh minh họa: quanlynhanuoc.vn

Ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản Facebook và vài phút nóng giận, một tranh chấp giữa hai gia đình có thể biến thành câu chuyện cho hàng trăm, hàng nghìn người biết. Những lời chửi bới, hình ảnh, thông tin một chiều hoặc cáo buộc chưa được kiểm chứng có thể làm tổn thương danh dự người khác và tạo ra hậu quả lâu dài. Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Dân sự xác định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Người đăng có thể nghĩ mình chỉ đang “kể sự thật” nhưng nếu nội dung chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác thì vẫn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nhớ một nguyên tắc: Mâu thuẫn chỉ là chuyện trong nhà nhưng một nút đăng có thể biến nó thành chuyện của pháp luật. Facebook hay tài khoản xã hội khác không phải vùng miễn trừ pháp luật. Xóa bài sau khi đăng không có nghĩa là hành vi chưa từng xảy ra. Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Khi có mâu thuẫn với hàng xóm, người thân hoặc người khác nên đối thoại, hòa giải hoặc yêu cầu chính quyền, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thay vì đưa vụ việc lên mạng xã hội để “đấu tố”. Ngược lại, nếu bị người khác xúc phạm trên không gian mạng, không nên đáp trả bằng một bài viết xúc phạm khác. Hãy lưu lại bài đăng, ảnh chụp màn hình, đường dẫn, thời gian đăng, bình luận và các chứng cứ liên quan; sau đó có thể trình báo cơ quan công an hoặc sử dụng các cơ chế pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.