Tăng trưởng '2 con số' tại Lâm Đồng: Khi GRDP là mệnh lệnh chính trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm (ở giữa hàng đầu) kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương hồi tháng 5/2026

Sau bước khởi đầu chưa như kỳ vọng, Lâm Đồng lựa chọn cách điều hành quyết liệt hơn. Người người đứng đầu trực tiếp “cầm lái”. Từng chỉ tiêu được mổ xẻ bằng số liệu. KPI gắn tới ngành, địa bàn và cá nhân. Chặng đường hướng tới mục tiêu GRDP từ 10% trở lên vẫn còn nhiều sức ép, nhưng những chuyển động từ quý II/2026 đã bắt đầu tạo nên những gam màu mới hơn cho địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra các dự án phía Đông của tỉnh

Còn nhớ, ngày 2/4/2026, khi số liệu quý I cho thấy GRDP của tỉnh chỉ tăng 7,47%, thấp hơn kịch bản khoảng 2,3 điểm phần trăm, phiên họp thành viên UBND tỉnh được kéo dài xuyên đêm.

Không chỉ là một cuộc họp về con số, đó là lúc bộ máy điều hành soi lại từng “xương sống” tăng trưởng. Đó là đầu tư công, thu hút đầu tư, thu ngân sách và các dự án có khả năng tạo sản lượng mới.

Từ hiệu lệnh ấy, vai trò người chỉ huy được thể hiện không chỉ ở mức độ quyết liệt, mà ở cách tổ chức công việc. Sở Tài chính được giao làm “tổng tư lệnh” điều phối vốn.

Những dự án chậm vì nhà thầu yếu phải báo cáo để xử lý, điều chuyển. Trường hợp không báo cáo thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Với địa phương thiếu quyết tâm, yêu cầu đặt ra là bố trí cán bộ theo hướng “đúng vai, thuộc bài”.

Ngay sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư bám từng dự án, báo cáo khó khăn và tiến độ hằng tuần, hằng tháng, không chờ tới cuộc họp mới nêu. Tinh thần điều hành được nén lại trong thông điệp “nói thật, làm thật, nói ít làm nhiều”, cùng yêu cầu toàn bộ hệ thống phải nỗ lực gấp 3 - 4 lần.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông vào thời điểm tháng 4/2026

Chưa dừng lại ở đó, đến cuối tháng 7/2026, cách “cầm lái” tiếp tục dịch chuyển sang quản trị bằng dữ liệu. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trực tiếp làm việc trực tuyến với Cục Thống kê, kết nối 124 xã, phường, đặc khu, nhằm thống nhất phương pháp tính GRDP.

Tất cả cùng bàn bạc, nhận diện đúng phần đóng góp của từng ngành, từng dự án. Bởi một kịch bản tăng trưởng chỉ có giá trị khi được xây trên dữ liệu đủ, đúng và có thể kiểm chứng.

Trao đổi với Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, khi số liệu không đầy đủ, thiếu thống nhất sẽ không phản ánh đúng thực tế công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Buổi làm việc trực tuyến giữa UBND tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì với Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bàn về giải pháp tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng (diễn ra đầu tháng 7/2026)

Không chỉ phát huy vai trò người chỉ huy, ở cấp phó, trách nhiệm đốc chiến cũng được phân tuyến. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách nhóm địa phương, dự án và lĩnh vực. Tổ công tác được lập để kiểm tra, đôn đốc, gỡ vướng. Thông điệp xuyên suốt là người đứng đầu không chỉ ký văn bản, mà phải theo đến kết quả cuối cùng.

Khu vực tổ chức Lễ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại một khu đất công của xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Theo đề án, lõi đô thị trung tâm thuộc phường Phan Thiết và phường Phú Thủy. Ảnh Minh Vân

Quyết tâm chính trị cần một thước đo để đi vào công việc hằng ngày. Cuộc họp ngày 30/7/2026 đánh dấu bước chuyển rõ hơn. Tại đây, Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu ở từng lĩnh vực, địa bàn.

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Trên cơ sở này, tỉnh sẽ gắn KPI với từng ngành, từng địa phương, từng cá nhân và từng nhóm kết quả. KPI dự kiến được theo dõi, đánh giá định kỳ theo quý, trở thành căn cứ nhận diện nơi làm tốt, nơi trì trệ và người phải chịu trách nhiệm.

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“Các đơn vị, địa phương rà soát lại tất cả các lĩnh vực, chỉ tiêu thực hiện, từ đó, gắn KPI đánh giá toàn diện các nhóm kết quả. Vấn đề nào còn lúng túng phải báo cáo UBND tỉnh để hỗ trợ kịp thời”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo.

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Đặt KPI không phải để tạo thêm một lớp báo cáo. Mục tiêu là biến kịch bản tăng trưởng thành đầu việc có thời hạn, sản phẩm và người chịu trách nhiệm.

Du lịch tạo nên gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Quý I-2026. Ảnh: Diễm Thương

Lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Lâm Đồng có sự tăng trưởng khá

Lâm Đồng vẫn còn những "điểm nghẽn" trong quá trình đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Trước hết, trong đầu tư công, từng dự án phải được xác định vướng ở đâu, lỗi do ai, khả năng hấp thụ vốn đến mức nào. Với dự án không thể giải ngân, vốn phải được điều chuyển sang nơi có khả năng triển khai tốt hơn; với cán bộ không đáp ứng yêu cầu, tỉnh đặt vấn đề thay thế.

Chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án tại khu vực Đức Trọng

Cùng với KPI là quá trình “mổ xẻ” thực trạng theo từng lớp. Toàn tỉnh thành lập 6 tổ công tác theo dõi, kiểm tra và đôn đốc đầu tư công. Các nút thắt được gọi đúng tên như: giải phóng mặt bằng, xác định giá và nguồn gốc đất, thiếu vật liệu, thủ tục điều chỉnh dự án, năng lực nhà thầu, hồ sơ nghiệm thu và thanh toán.

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Nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ hoặc thời hạn, rõ kết quả, rõ thẩm quyền) được dùng để siết lại kỷ luật thực thi.

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Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tháng 6/2025. Tuyến dài khoảng 66km, gồm khoảng 12km thuộc Đồng Nai và gần 54km thuộc Lâm Đồng

Tuy nhiên, quy trách nhiệm không đồng nghĩa chỉ tạo áp lực. Chỉ đạo của tỉnh cũng yêu cầu vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn lúng túng phải báo cáo ngay để được hỗ trợ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (chính giữa) kiểm tra tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Tân Phú

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tháo gỡ phải “đúng, trúng và đi đến kết quả cuối cùng”, tránh tình trạng không làm được rồi bỏ ngỏ. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm phải đi cùng cơ chế phối hợp và khả năng giải quyết vấn đề.

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Đối với các dự án ngoài ngân sách, cách làm tương tự được triển khai. Lâm Đồng đã phân nhóm theo nguyên nhân, lập phương án xử lý, xác định thời hạn và cơ quan chủ trì. Với thu ngân sách, tỉnh không chỉ nhìn tổng thu mà rà từng sắc thuế, địa bàn và khoản còn dư địa. Địa phương vừa chống thất thu, xử lý nợ đọng, vừa tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo nguồn thu bền vững.

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Với những quyết tâm, nỗ lực, hướng tăng trưởng của Lâm Đồng đã nhích lên sau quý đầu chật vật. Nếu quý I, GRDP Lâm Đồng tăng 7,47% thì hết quý II/2026, Lâm Đồng đạt 7,9%, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và vươn từ thứ 28 (quý I) lên thứ 24/34 địa phương.

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Đáng chú ý, chỉ tính riêng quý II/2026, GRDP của tỉnh đạt 9,22%, đứng thứ 14/34 tỉnh, thành. Chưa thể gọi là về đích, nhưng nhịp cải thiện cho thấy các giải pháp đã tạo phản ứng bước đầu.

Thu ngân sách là một gam sáng. Hết tháng 5, tổng thu đạt gần 17.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% dự toán Trung ương, 47% dự toán HĐND tỉnh và bằng 105% so với cùng kỳ.

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Một số khoản thu đạt trên nửa kế hoạch như: khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, công thương nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân.

Đến tháng 7/2026, tổng thu của tỉnh đã vượt 20.500 tỷ đồng. Kết quả này tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, dù phần nhiệm vụ còn lại vẫn lớn.

Hoạt động thu ngân sách nhà nước của Lâm Đồng có nhiều điểm sáng

Một chuyển động khác nằm ở dòng vốn ngoài ngân sách. Trong tổng 365 dự án từng gặp khó khăn, đến hết tháng 6/2026, Lâm Đồng có 97 dự án được tháo gỡ hoàn toàn, giải phóng khoảng 52.600 tỷ đồng vốn. Toàn tỉnh có 233 dự án khác đã hoàn thành phương án xử lý, còn 35 dự án tiếp tục rà soát.

Theo một mốc cập nhật sau đó, có 245/365 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ, với gần 154.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Những cách thống kê khác nhau phản ánh từng cấp độ xử lý, nhưng đều cho thấy nguồn lực bị “đóng băng” đang được khơi thông.

Đến hết quý II/2026, Lâm Đồng có 245/365 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ, với gần 154.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Không chỉ số lượng dự án tăng, cơ cấu dòng vốn cũng có dấu hiệu đổi màu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 70 dự án ngoài ngân sách, vốn đăng ký gần 170.000 tỷ đồng. Trong khi, cả năm 2025 chỉ có 48 dự án, vốn hơn 19.384 tỷ đồng.

Đơn vị thi công tại dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết. Ảnh: Hữu Luân

Ở đầu tư công, tiến độ vẫn thấp nhưng đã xuất hiện những điểm tiến bộ tại cơ sở. Đến ngày 20/7, toàn tỉnh thực hiện giải ngân đạt gần 27%. Riêng khối xã, phường, đặc khu đạt trên 63%. Những con số song hành ấy cho thấy bức tranh đã có chuyển biến, từng bước tạo động lực để Lâm Đồng tiệm cận với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Nội dung, ảnh: Nguyễn Lương

Tình bày: Phạm Lương

*Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp