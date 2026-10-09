Phòng ngừa từ sớm để bảo vệ trẻ em

Học sinh Trường TH&THCS La Dạ tham gia chương trình truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Từ những bài học gần gũi

Hơn 200 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 Trường TH&THCS La Dạ (xã La Dạ) vừa tham gia chương trình truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên do Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc phối hợp với nhà trường tổ chức. Với cách truyền đạt gần gũi, phù hợp lứa tuổi, chương trình cung cấp cho học sinh kiến thức về những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Học sinh cũng được hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các hành vi xâm hại tình dục và cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy khi gặp tình huống bất an.

Thầy Lê Hồng Tiến - Tổng phụ trách Đội Trường TH&THCS La Dạ cho biết: “Với hơn 80% học sinh là người dân tộc K’ho, nhà trường xác định việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho các em cần được thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu”. Từ những tiểu phẩm tuyên truyền dưới cờ, các buổi sinh hoạt theo chủ điểm đến câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 20 học sinh tham gia, giúp nội dung phòng ngừa trở nên gần gũi hơn với học sinh. Nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng giúp học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì tổ tư vấn tâm lý với sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Đoàn - Đội, giúp học sinh chia sẻ những băn khoăn về tâm lý, giới tính và các mối quan hệ. “Khi gặp vấn đề khiến mình không thoải mái hoặc cảm thấy không an toàn, các em cần biết tìm kiếm sự giúp đỡ”, thầy Tiến chia sẻ.

Trường TH&THCS La Dạ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật dưới cờ.

Để học sinh biết cách tự bảo vệ

Xâm hại trẻ em có thể xảy ra ở nhiều môi trường, từ đời sống hằng ngày đến không gian mạng. Vì vậy, phòng ngừa không chỉ là cảnh báo nguy cơ mà quan trọng hơn là giúp học sinh có đủ kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; phổ biến pháp luật về trẻ em. Hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. Nội dung được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt lớp, trải nghiệm và ngoại khóa.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Thu, học sinh cần được hướng dẫn sử dụng internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và thận trọng trước những lời làm quen, dụ dỗ, đe dọa hoặc yêu cầu chia sẻ hình ảnh riêng tư. Cùng với trang bị kỹ năng cho học sinh, các trường phải chủ động rà soát những khu vực, thời điểm và hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo và các quy định về bảo vệ trẻ em.

Các cơ sở giáo dục tăng cường phổ biến pháp luật về trẻ em.

Khi phát hiện dấu hiệu hoặc vụ việc xâm hại, nhà trường phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho học sinh, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý; không tự ý hòa giải, che giấu hoặc trì hoãn. Thông tin về trẻ cần được bảo mật, tránh gây thêm tổn thương. Phòng ngừa cũng cần sự phối hợp của gia đình và địa phương để kịp thời nhận diện những dấu hiệu bất thường.

Khi nhà trường chủ động, gia đình đồng hành và học sinh biết cách tự bảo vệ, mỗi nguy cơ được nhận diện sớm sẽ thêm một cơ hội để ngăn chặn tổn thương, giữ trường học thực sự là nơi an toàn của trẻ.