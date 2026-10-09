Nhân viên khách sạn nhặt được 77 triệu đồng trả lại cho du khách, số tiền được 'boa' gây tranh cãi

Theo Bangkok Post, sự việc được ông Guy Petcharat, chủ cơ sở lưu trú OASIS Phuket Airport, chia sẻ ngày 2/10. Ông đăng bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trao lại số tiền cho du khách trên Facebook vào lúc 10h35.

Ông Guy cho biết một nhân viên dọn phòng đã phát hiện phong bì chứa nhiều tờ tiền euro trong tủ quần áo sau khi vị khách trả phòng và rời Phuket để tới đảo Koh Samui, tỉnh Surat Thani.

Sau khi nhận được thông tin, ông Guy trực tiếp liên hệ với du khách để thông báo về số tiền bị bỏ quên. Điều đáng chú ý là người này hoàn toàn không biết mình đã để quên phong bì tiền trong phòng.

Sau khi được thông báo, du khách đã bay trở lại Phuket để nhận lại tài sản.

Guy Petcharat, chủ một cơ sở lưu trú gần sân bay Phuket (bên trái), trao lại một xấp tiền euro trị giá khoảng 100.000 baht cho một du khách người Pháp. Ảnh: Guy Petcharat

Ông Guy cho biết nếu số tiền thực sự bị thất lạc, vị khách có lẽ sẽ rất sốc bởi trong phong bì có một khoản tiền khá lớn. Khi nhận lại toàn bộ số tiền, du khách tỏ ra rất vui mừng và gửi ông Guy 100 baht (khoảng 77.000 đồng) để cảm ơn.

Ông Guy cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên tại OASIS Phuket Airport vì đã phát hiện và giữ lại tài sản của khách.

Theo chủ cơ sở lưu trú, việc trả lại đồ đạc mà khách bỏ quên là điều nên làm. Ông cho rằng nếu một vị khách để lại tài sản cá nhân trong phòng sau khi trả phòng, cơ sở lưu trú có trách nhiệm tìm cách trả lại cho chủ nhân.

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là chi tiết du khách nhận lại số tiền có giá trị khoảng 100.000 baht (tương đương gần 77 triệu đồng) nhưng chỉ gửi 100 baht (tương đường 77 nghìn đồng) tiền cảm ơn. Cụ thể, theo Thai Examiner, với giá trị khoảng 3 USD, tiền boa chỉ tương đương 0,1% số tiền được trả lại. Một số người cho rằng du khách boa quá ít, trong khi những người khác chú ý đến sự chênh lệch giữa hai khoản tiền.

Tuy nhiên, ông Guy không thể hiện sự phàn nàn về khoản tiền này và nhấn mạnh việc trả lại tài sản cho khách mới là điều quan trọng.