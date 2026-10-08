Đề nghị truy tố vắng mặt nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

Hai bị can Nghĩa, Linh. Ảnh Bộ Công an.

Ngày 8/10, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với hai bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị can Trần Trọng Nghĩa (SN 1983, tại TP Hồ Chí Minh, nơi thường trú A50, KP26, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB; Đỗ Hoàng Linh (SN 1970, tại tỉnh Hà Tây, nay là TP Hà Nội, thường trú D17 Cư xá Hải Nam, KP11, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB.

Trong đó, bị can Trần Trọng Nghĩa đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 18/C46(P10) ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bị can Đỗ Hoàng Linh đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/C46(P10) ngày 09/01/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngoài ra, năm 1999, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt Đỗ Hoàng Linh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, hiện không xác định nơi ở của hai bị can nêu trên.

Bộ Công an cho biết, thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước; vận dụng điểm d, khoản 1, Điều 3 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự, quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo về việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt hai bị can có thông tin như trên.