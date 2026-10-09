Thời sự sáng 9/10: Công an thông tin vụ tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội

Clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội: Công an đưa ra thông tin bất ngờ

Ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình và một người đàn ông được cho là chủ căn nhà tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Ngày 8/10, trao đổi với PV Thời sự báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn một thời gian trước khi được đăng tải lại trên mạng xã hội.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra từ trước và khi đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó, hai bên đã thống nhất phương án giải quyết và không còn mâu thuẫn.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, đoạn video về vụ việc bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý và khiến dư luận hoang mang.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết cơ quan công an sẽ xác minh và mời người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để làm rõ hành vi liên quan.

Học sinh lớp 8 giấu dao phay trong ba lô, hẹn nhau ra nghĩa trang ‘nói chuyện’

Ngày 8/10, Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với Trường THCS Hà Huy Tập ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 8 hẹn đánh nhau bằng hung khí.

Nhóm học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/10, hai nhóm học sinh, mỗi nhóm 7 em, xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại trường.

Đến ngày 7/10, sau giờ tan học, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn.

Nắm được thông tin, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp với nhà trường kịp thời ngăn chặn, đưa các học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ.

Lật ghe ở Đà Nẵng, vợ bám bao cỏ trôi gần 300m thoát chết, chồng mất tích

Ngày 8/10, UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi ghe bị lật trên sông Trường Giang.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Trường Giang giữa trời mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết. Ảnh: L.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 7/10, ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960) cùng vợ là bà Dương Thị L. (SN 1966, cùng trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) chèo ghe đi cắt cỏ tại khu vực gần cầu Kỳ Phú (khối phố An Phú).

Sau khi cắt cỏ xong, hai vợ chồng chèo ghe trở về thì không may bị lật. Dù không biết bơi, bà L. cố bám vào bao cỏ, trôi theo dòng nước gần 300m trước khi được người dân phát hiện, cứu vào bờ an toàn. Riêng ông D. bị nước cuốn mất tích.