Siết quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trên môi trường mạng, tiếp tục được tăng cường. Tổng số tiền xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm trên 32 tỷ đồng. Qua rà soát hoạt động quảng cáo trên mạng, Cục phát hiện khoảng 175 đường link có nội dung vi phạm và đã chuyển Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp xử lý, gỡ bỏ.

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tham luận tại hội nghị.

Các vi phạm chủ yếu là quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm hoặc quảng cáo khi chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ông Chu Quốc Thịnh nhấn mạnh, sản phẩm chỉ được lưu thông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hoặc công bố theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều sản phẩm chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý nhưng được rao bán trên các sàn thương mại điện tử. Cục đã đề nghị các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành sàn phối hợp rà soát, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm.

Trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất hoàn thiện quy định quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng. Theo đó, các sàn thương mại điện tử phải yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của sản phẩm, gồm hồ sơ công bố, giấy đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo, tạo điều kiện để người tiêu dùng và cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát.

Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội.

Cục An toàn thực phẩm cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có mô hình quản lý của Trung Quốc, để hoàn thiện quy định đối với thức ăn đường phố và dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến.

Liên quan một số vụ việc cụ thể, đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn về bản chất là thuốc, có chứa thành phần thuộc nhóm độc dược, không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Qua rà soát, sản phẩm “Vũ Hoàng Thanh Tâm” chưa thực hiện thủ tục công bố tại Cục nhưng có nội dung quảng cáo với công dụng phòng, trị đột quỵ, tai biến. Cục đã yêu cầu gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Đối với sản phẩm C Sủi, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ sở sản xuất phải đáp ứng tiêu chuẩn GMP. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp nhà máy chưa đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn GMP nhưng sản phẩm lại được tự công bố tại địa phương. Cục đã yêu cầu Sở Y tế địa phương rà soát, kiểm tra và xác định lại việc phân loại, công bố sản phẩm theo đúng quy định.

Để kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm kiến nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp chặt chẽ, yêu cầu các sàn thương mại điện tử siết điều kiện đầu vào, chỉ cho phép đưa sản phẩm lên kinh doanh khi người bán cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ pháp lý theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp xác minh sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ Hoàng Thanh Tâm phòng đột quỵ, tai biến” đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm được rao bán tại mục “thực phẩm chức năng”, quảng cáo với nhiều công dụng liên quan đến phòng ngừa đột quỵ, tai biến, xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm cho biết, chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các gian hàng liên quan xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm và xử lý theo quy định.