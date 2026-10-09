Người đàn ông gọi hơn 300 cuộc quấy rối Cảnh sát 113

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T.T. (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Kim, Đồng Tháp) về hành vi "Gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối".

Nguyễn T.T. làm việc tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, qua rà soát và trích xuất nhật ký cuộc gọi từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) phát hiện số thuê bao "03959469xx" liên tục gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113.

Tổng cộng, chủ thuê bao trên đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi, nhưng không hề báo tin về an ninh trật tự.

Đặc biệt, chỉ trong một tuần (ngày 21-28/9/2026), số điện thoại trên đã "dội bom" tổng đài 113 tới 61 lần, trung bình mỗi ngày gọi hơn 7 cuộc.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T. T. là chủ nhân số điện thoại "03959469xx" làm việc.

Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm. T. bị phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi "gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối" (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP).