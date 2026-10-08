Nha Trang xây dựng điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện

Nha Trang là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Sự gia tăng lượng khách, phương tiện giao thông và các dịch vụ du lịch đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý địa bàn. Từ thực tế đó, chính quyền phường Nha Trang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh.

Nỗ lực từ chính quyền cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường Nha Trang xác định bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng việc ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13-8-2025 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; bảo đảm an toàn giao thông; quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Qua hơn một năm triển khai, phường tập trung xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Trong lĩnh vực trật tự xây dựng, phường đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp xây dựng sai phép, không phép, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Khách du lịch Nga dạo phố Nha Trang. Ảnh: X.THÀNH

Cùng với đó, công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị được tăng cường thông qua việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị. Phường duy trì 2 tổ công tác hoạt động 5 ca/ngày, tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Qua đó, đã xử phạt 393 trường hợp với tổng số tiền hơn 519 triệu đồng.

Lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong 9 tháng năm 2026, Công an phường tổ chức 389 lượt tuần tra, lập 75 biên bản vi phạm hành chính; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức 150 lượt tuần tra, lập 83 biên bản vi phạm và vận động 28 cơ sở, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Nha Trang, trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt 98% (làm rõ 43/44 vụ, với 75 đối tượng). Kết quả này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn trọng điểm du lịch.

Bên cạnh lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ dân phố cũng phát huy vai trò trong nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Nhiều vụ việc được kịp thời phát hiện, xử lý, hạn chế phát sinh phức tạp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy vai trò cộng đồng

Theo ông Huỳnh Quang Tú, thời gian tới, UBND phường Nha Trang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, trong đó chú trọng chủ động phòng ngừa, phân công rõ trách nhiệm giữa các lực lượng và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với từng thời điểm.

Phường chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự vào các dịp lễ, Tết, sự kiện lớn và những giai đoạn cao điểm du lịch; đồng thời rà soát các địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh vi phạm để có biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm vui chơi cũng tiếp tục được tăng cường, tập trung vào việc niêm yết giá, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, đăng ký cư trú và bảo vệ tài sản của du khách. Mỗi hộ kinh doanh được định hướng trở thành một "đại sứ du lịch" thân thiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh với du khách.

Bên cạnh đó, phường tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đông đảo du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Mun.

Phường tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh, mở rộng tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông du khách. Việc ứng dụng các nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân và du khách cũng được đẩy mạnh, hướng đến giải quyết thông tin nhanh chóng, công khai, minh bạch. Đồng thời, phát huy vai trò tự quản của các tổ dân phố, đoàn thể, doanh nghiệp du lịch và người dân trong phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm. Qua đó, huy động sự tham gia của cộng đồng cùng chính quyền trong giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự đến ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò cộng đồng, phường Nha Trang hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, hấp dẫn, khẳng định vị thế thương hiệu du lịch Nha Trang đối với du khách trong và ngoài nước.

THÀNH LONG