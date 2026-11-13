“Con vẫn ở đây”...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên và trao Ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” cho chị Trịnh Thị Cúc (áo vàng).

Biến cố ập đến gia đình khốn khó

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, di ảnh của em Cao Văn Thắng (sinh năm 2010) được đặt trang trọng ở một góc quen thuộc. Gương mặt của cậu thiếu niên tuổi 16 khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Chị Cúc đã trải qua quá nhiều vất vả trong cuộc đời. Bố Thắng không may qua đời do tai nạn giao thông từ khi em mới 18 tháng tuổi, để lại gánh nặng mưu sinh trên đôi vai người mẹ trẻ. Những tưởng khó khăn đã là cùng cực, thì đến năm 2020, chị Cúc lại phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Việc điều trị kéo dài, tốn kém khiến khó khăn càng thêm chồng chất.

Thương mẹ bệnh tật, tảo tần sớm khuya, Thắng trưởng thành và hiểu chuyện hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Em chủ động xin nghỉ học từ sớm để phụ giúp mẹ, xin theo các bác trong phố học nghề điện nước. Với tính tình chăm chỉ, thật thà, chịu khó, Thắng được bà con lối xóm hết mực yêu thương, quý mến. Em từng ấp ủ dự định sẽ đăng ký theo học bài bản tại một trường nghề để vừa có tấm bằng, vừa nâng cao tay nghề, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy đã mãi mãi dang dở. Ngày 1/8, Thắng không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Từ tận cùng nỗi đau đến quyết định trao đi sự sống

Những ngày túc trực bên giường bệnh của con là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Cúc. Giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, chị chứng kiến biết bao cảnh ngộ éo le. Chị được nghe những câu chuyện đẫm nước mắt của các bậc làm cha, làm mẹ có con đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống, mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến để được ghép.

Sự đau đớn tột cùng trước sinh mệnh của con mình đã chạm đến trái tim chị Cúc. Khi các y, bác sĩ thông báo tình trạng của Thắng đã rơi vào chết não, không còn khả năng cứu chữa, thay vì giữ con lại trọn vẹn theo quan niệm thông thường, chị Cúc đã gạt nước mắt, nén nỗi đau riêng để đưa ra một quyết định chẳng mấy dễ dàng: tự nguyện hiến tặng mô, tạng của con trai để cứu người. Trái tim, gan, thận, tụy và giác mạc của con trai chị được hiến tặng, mang đến hy vọng, cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

“Con vẫn đang sống ở đâu đó trong cuộc đời này”...

Ba tháng sau ngày con ra đi, nỗi nhớ con vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp thở của chị Cúc. Chị vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhận tin dữ, nhớ từng lời dặn dò của cậu con trai nhỏ trước lúc đi làm.

Tôi luôn suy nghĩ rằng, con mình mất đi nhưng một phần cơ thể của con vẫn đang hiện hữu, giúp những người khác được khỏe mạnh, được trở về với gia đình. Như vậy nghĩa là con tôi vẫn đang sống ở đâu đó trong cuộc đời này”.

Vượt qua những rào cản tâm lý và sự giằng xé nội tâm, điều duy nhất giúp người mẹ nghèo đứng vững suốt ba tháng qua chính là niềm tin mãnh liệt vào sự tiếp nối của sự sống.

Chị luôn tự nhủ rằng, dù thân xác con không còn, nhưng khi hiến tạng, trái tim con vẫn đang đập, đôi mắt con vẫn đang nhìn ngắm bầu trời trong một cơ thể khác.

Nghĩa cử cao đẹp và giàu lòng nhân ái của chị Trịnh Thị Cúc đã lan tỏa thông điệp sâu sắc về tình người, về sự sẻ chia “cho đi là còn mãi” trong cộng đồng.