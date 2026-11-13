Nữ điều dưỡng kịp thời hồi sức tim phổi cho người bệnh đột ngột ngưng tim tại quán nhậu

Ba phút cấp cứu tại hiện trường

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thông tin, khoảng 22 giờ ngày 13/10, anh P.V.T. (sinh năm 1990, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) bất ngờ tím tái, mất ý thức và ngừng thở khi đang ở một quán ăn tại phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh, sau buổi chơi cầu lông. Phát hiện tình trạng nguy kịch, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng phối hợp ép tim và thổi ngạt, góp phần giúp người bệnh có mạch trở lại sau khoảng 3 phút.

Điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, người trực tiếp tham gia cấp cứu cho biết, trước khi xảy ra sự việc, người bệnh vừa chơi cầu lông, sau đó ghé quán ăn và uống khoảng 5–6 ly bia hơi, mỗi ly khoảng 350 ml. Khoảng 20 phút sau, bệnh nhân bất ngờ tím tái, mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng.

Điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cùng mọi người nhanh chóng phối hợp ép tim và thổi ngạt, góp phần giúp người bệnh có mạch trở lại sau khoảng 3 phút. Ảnh: BVCC

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, nữ điều dưỡng nhanh chóng kiểm tra và xác định người bệnh không có mạch cảnh, ngừng thở. Ngay sau đó, điều dưỡng Trang lập tức nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu 115, đồng thời phối hợp với một người bạn ép tim và thổi ngạt.

Sau khoảng 3 phút, người bệnh có mạch trở lại và dần tỉnh táo. Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu 115 có mặt, ghi nhận sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng vẫn đề nghị đưa người bệnh đến bệnh viện kiểm tra ngay, vì người bệnh vừa trải qua tình trạng ngưng tim nguy hiểm.

Trong quá trình sơ cứu, có ý kiến đề nghị ngừng hồi sức để đưa người bệnh lên taxi đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhóm hỗ trợ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hồi sức ban đầu.

Điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang cho biết, trong nhóm bạn đi cùng có ba người làm việc trong ngành y tế, nhờ đó mọi người có thể phối hợp xử trí nhanh chóng trước tình huống nguy cấp. Sau đó, người bệnh được đưa đến bệnh viện kiểm tra và nhập viện theo dõi. Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Không chủ quan khi người bệnh đã tỉnh lại

BSCKI. Lê Công Trí - Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết ngưng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng bị thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu không được hồi sức kịp thời.

Mặc dù, người bệnh tỉnh lại sau hồi sức không đồng nghĩa với đã an toàn. Ngay cả khi mạch và ý thức phục hồi, người bệnh vẫn cần được đưa đến bệnh viện để xác định nguyên nhân ngưng tim, theo dõi nguy cơ tái diễn và phát hiện biến chứng.

Điều dưỡng Châu Nữ Kiều Trang - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo BSCKI. Lê Công Trí, sự can thiệp kịp thời của người chứng kiến có vai trò quan trọng trong cấp cứu ngưng tim ngoại viện. Ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì một phần tuần hoàn máu đến não và tim trong thời gian chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp.

Khi phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không đáp ứng, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp cá, cần nghĩ đến ngưng tim và nhanh chóng gọi cấp cứu 115. Đồng thời, huy động người xung quanh hỗ trợ, phân công người tìm máy khử rung tim tự động (AED) và người thực hiện hồi sức tim phổi.

Đối với người trưởng thành, ép tim tại giữa ngực, trên nửa dưới xương ức, với tần số 100–120 lần/phút và độ sâu 5–6 cm. Sau mỗi lần ép, cần để lồng ngực nở lại hoàn toàn, hạn chế gián đoạn. Người đã được huấn luyện có thể kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Nếu không được đào tạo hoặc không thể thổi ngạt, cần duy trì ép tim liên tục.

Trường hợp có AED, cần bật máy và thực hiện theo hướng dẫn bằng giọng nói của thiết bị. Không chạm vào người bệnh khi máy đang phân tích nhịp tim hoặc yêu cầu sốc điện. Tiếp tục hồi sức cho đến khi nhân viên cấp cứu tiếp nhận hoặc người bệnh tỉnh lại và thở bình thường.

Bác sĩ lưu ý, không đổ nước, cho người bệnh ăn uống hoặc dùng thuốc khi đang bất tỉnh; không tát, lay lắc, cạo gió hay bấm huyệt thay thế cho ép tim. Đặc biệt, không trì hoãn việc gọi cấp cứu để tìm người có chuyên môn.

Việc nhận biết sớm dấu hiệu ngưng tim, gọi cấp cứu 115 và phối hợp hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường có thể tạo nên khác biệt. Đồng thời, trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản cho cộng đồng là cách thiết thực để mỗi người có thể hỗ trợ người gặp nạn và góp phần duy trì sự sống trong thời gian chờ cấp cứu chuyên nghiệp.