Khán giả quá khắt khe hay nữ chính Xóm Nhỏ chính là 'công chúa phòng trọ'?

Xóm Nhỏ đã chiếu được 16 tập nhưng hiệu ứng của phim khá im ắng, ít nhất là so với Căn Nhà Không Mái Che phát sóng cùng thời điểm. Nhiều người đã thấy tiếc cho Xóm Nhỏ khi thời gian gần đây, những kịch bản nói về giới trẻ, những câu chuyện không nặng drama đang được số đông khán giả ủng hộ.

Xóm Nhỏ tập trung khai thác mâu thuẫn thế hệ.

Lướt mạng xã hội, có nhiều khán giả bức xúc với các biên kịch xây dựng nữ chính Trâm. Motip một cô gái quen được bố mẹ chiều chuộng, tính cách bướng bỉnh, muốn chứng tỏ bản thân nên nhất quyết đòi đi ở trọ đã không còn mới mẻ. Khán giả chờ đợi Trâm va vấp, trải qua nhiều biến cố để từ đó trưởng thành và hiểu chuyện hơn, không còn nhìn cuộc sống màu hồng và biết thông cảm với bố mẹ.

Nữ chính Trâm khiến người xem mệt mỏi.

Nhưng trên phim, cái gì Trâm cũng không biết làm, đụng việc gì cũng ngơ ngác, nói chuyện thì thiếu lễ phép, chỉ làm theo ý mình và còn thích chỉ trích người khác, nhưng thay vì gặp sóng gió, Trâm lại được mọi người xung quanh dễ dàng bỏ qua mọi thứ và nhiệt tình giúp đỡ. Trâm cứ đụng khó khăn hay có chuyện không như ý là tự khắc sẽ có thành viên trong xóm trọ hiện ra hỏi han chia sẻ, hỗ trợ cô làm xong mọi việc. Vậy là thay vì phải tự rút ra kinh nghiệm, cố gắng nhiều hơn thì Trâm vẫn hồn nhiên như cũ, khi mọi sai lầm đã có người gánh vác.

Trâm lúc nào cũng được mọi người giúp đỡ quá nhiệt tình.

Biết rằng biên kịch muốn xây dựng xóm trọ nghèo tiền bạc nhưng giàu tình cảm, muốn nhấn mạnh vào không khí ấm áp sẻ chia giữa các nhân vật, nhưng khán giả vẫn khó chịu khi Trâm chẳng cần nỗ lực cũng giải quyết được vấn đề. Vì thế, người xem sẽ không thấy thuyết phục khi sau này Trâm thay đổi tính tình.